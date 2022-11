Chi è Tiziana Rivale? Instagram, carriera, malattia, vita privata

Pur non essendo un nome ricorrente tra quelli ricordati, anche Tiziana Rivale ha scritto un pezzetto di storia della musica italiana. Cantante e compositrice inizia da bambina a muovere i primi passi. Ecco cosa si sa di lei.

Tiziana Rivale, vita privata e Instagram

Pseudonimo di Letizia Oliva, Tiziana Rivale nasce a Formia nel 1958. Possiamo dire che al di là del fatto che abbia calcato i migliori palchi musicali, non ha mai fatto scandalo della sua vita privata. Ad oggi, che ha 64 anni, continua a non parlare di lei, e pertanto non si sa se abbia marito e figli. Del resto sono notizie che non si possono ricavare nemmeno da Instagram, considerato che non risultano sui social profili ufficiali della cantante.

La malattia

Ha fatto scalpore per le sue doti canore, ma improvvisamente lascia i palcoscenici. Addirittura tempo fa si vociferava fosse malata e si adduceva la sua assenza dal mondo della musica ad un possibile stato di salute non proprio florido. Sempre per il fatto di essere molto riservata, non si sa se questo sia vero. Tuttavia in una intervista rilasciata al giornale di Alfonso Signorini, Spy, la Rivale ha dichiarato che se in certe occasioni non si fosse armata armata forza, forse avrebbe pensato al suicidio.

La carriera

Tiziana Rivale ha fatto il classico percorso di una cantante d’altri tempi. Parte con la gavetta e con la partecipazione a vari concorsi canori. Giovanissima fonda una rock-band “Rockollection”, insieme alla quale si esibiva presso locali italiani ed esteri. L’esordio nel mondo discografico arriva nel 1981 con il 45 giri Addio Beatles/Meglio Charlot. Due anni dopo va al Festival di Sanremo e con la canzone Sarà quel che sarà vince. L’omonimo album è un gran successo, e le permette di esibirsi sui palchi più importanti d’italiano e non. Dalla Polonia alla Finlandia, passando per l’America, anche all’estero apprezzano le sue doti canore.

Contrariamente a quanto si possa pensare, nella sua discografia si hanno non poche canzoni famose. Ad ogni modo il secondo album arriva nel 1986: si tratta di Contatto. Agli inizi degli anni 90 Tiziana Rivale va a vivere in California, dove incide un concept album, intitolato Destiny. A questo punto decide di far ritorno in Italia e nel 1996 va di nuovo alla ribalta con un nuovo album, dal titolo Con tutto l’amore che c’è. Due anni dopo è uscito anche Angelo biondo. A questo punto la Rivale prende una bella pausa dalle scene musicali. Fa di nuovo ritorno nel 2008.

Le esibizioni in inglese

Non è da trascurare il fatto che la Rivale si sia spesso esibita anche in lingua straniera. Nella sua discografia ci sono molti singoli in inglese, tra cui ricordiamo Ash e Flame, incisi per l’etichetta indipendente Flashback Records. Altri due brani da ricordare sono Telephone e Daily Dream. Nei due dischi True e Mystic Rain, ci sono ben 12 brani inediti in lingua straniera. Nel 2015 pubblica l’album Babylon, mentre nel 2017 un album che racchiude la rivisitazione dei suoi più importanti singoli. È stara spesso ospitata in programmi televisivi che hanno celebrato la sua carriera di tanto rispetto.