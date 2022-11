Lo conosciamo tutti per la sua bravura, ma soprattutto per essere il protagonista di moltissimi dei film di Paolo Sorrentino, regista de La grande bellezza, Il Divo e di tanti altri capolavori dell’impero cinematografico. Nella serie Esterno Notte, l’attore e regista teatrale Toni Servillo interpreta Papa Paolo VI nel racconto di una delle pagine più drammatiche della storia, l’uccisione di Aldo Moro. Se sei curioso di sapere di più sulla vita privata e la carriera di Toni Servillo, continua a leggere per conoscere i segreti di uno dei migliori attori del nostro secolo.

Biografia e carriera di Tony Servillo

Toni Servillo è nato nel 1959 ad Afragola, ed è vincitore di quattro David di Donatello, due Globi d’oro, quattro Nastri d’argento e due European Film Awards. Esordisce nel mondo del cinema per la prima volta nel 1992, con un film intitolato Morte di un matematico napoletano. Da questo momento, ogni regista nota il suo incredibile talento tanto che viene ingaggiato per moltissimi film tra i quali Le conseguenze dell’amore, La ragazza del lago dove interpreta Giovanni Sanzio, e Gomorra, nel 2008.

Il rapporto tra lui e Paolo Sorrentino diventa indissolubile, ed entrambi iniziano a collaborare sempre più frequentemente. Il regista lo ingaggia infatti per interpretare Giulio Andreotti nella pellicola Il Divo, dove vince un David di Donatello e il Nastro d’argento. Toni ha vestito anche i panni di Jep Gambardella nel film vincitore del premio Oscar La grande bellezza.

Vita privata e sentimentale

Toni Servillo è sposato dal 1990 con Manuela Lamanna, anche se della donna non si sa molto, se non che anche lei è un’attrice di professione. La moglie di Toni non possiede nemmeno i social network, motivo per il quale non si hanno informazioni se non il suo nome. Il marito, invece, ha un profilo Instagram che conta quasi 100.000 follower.