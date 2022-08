Chi è trapper Jordan? Vita, arresto, carriera

Chi è trapper Jordan? E’ un 25enne della Brianza già salito agli onori della cronaca per la sua insofferenza nei confronti delle forze dell’ordine.

Ancora una volta il suo nome insieme a quello di Traffik, altro trapper, nelle ultime ore, sono finiti nuovamente nel mirino dei carabinieri, stavolta con l’accusa di rapina aggravata.

L’arresto

Secondo gli investigatori di Monza e Brianza, che hanno proceduto all’arresto dei due, Jordan e Traffik avrebbero fermato un operaio nigeriano alla stazione di Carnate e armati di coltello lo avrebbero minacciato: “Vogliamo ammazzarti perché sei nero”.

I due pare abbiano seguito l’operaio che camminava nel sottopasso con la sua bicicletta e e il suo zainetto, finchè a un certo punto avrebbero poi iniziato a insultarlo. La vittima avrebbe lasciato bici e zaino e avrebbe cercato di scappare. Ma Jordan e Traffik lo avrebbero inseguito.

Una volta allontanatosi i due aggressori sarebbero tornati a prendere gli oggetti dell’operaio che intanto dalla parte opposta dei binari li invitava a dargli indietro le sue cose, ma i trapper avrebbero buttato lo zaino sui binari e con il coltello squarciato le ruote della bici.

Una sequenza di fatti che i due aggressori avrebbero, oltretutto, filmato e postato sui social. Video e foto realizzate dalla vittima sono state utili alle forze dell’ordine per identificare e arrestare i due indiziati con l’accusa di rapina aggravata dall’uso di armi e discriminazione razziale.

Chi è Trapper Jordan?

Chi è trapper Jordan? Jordan Jeffrey Baby è un 25enne di Monza già noto sul web per alcuni video singolari postati sul web. Sembra sia solito esagerare per farsi notare e conquistare un nome nel Rap italiano. Molti dei suoi video sono diventati virali. Nelle immagini che riproduce appare anche mentre sputa contro un’auto dei carabinieri o ci salta sopra. E tutto questo sembra fosse legato alla volontà di pubblicizzare il suo brano “Brooklin”.

Ma sarebbe autore di diverse “gesta” dello stesso tipo. Tempo fa fermato in un B&b di Pordenone era stato portato in Questura dalla Polizia perché aveva portato in camera una persona violando le regole della struttura. Una volta fuori dal Commissariato il giovane aveva postato video nei quali urinava sui verbali compilati dagli agenti.

Il suo comportamento ha indignato molti personaggi della politica e dello spettacolo.

La carriera

Nasce come Jordan Tinti nel 1997, ha svolto diversi lavori come magazziniere, ma anche autista e giardiniere. La sua famiglia appartiene al ceto medio e Jordan pensa che esagerando può conquistare la notorietà. Inizia manifestando una grande passione per i tatuaggi dei quali è completamente coperto. Anche questo doveva essere un modo per fare scalpore.

Ha provato in vari modi a diventare famoso. Tra gli altri obiettivi che si era prefissato c’era anche quello di diventare modello per Micheal Jordan, il campione di basket.

Deciso ad avere successo aveva preso arte al programma televisivo in onda su canale 5 “Striscia la notizia” ne “i nuovi mostri”. Ma a seguire con più determinazione e ostinazione è comparso su La 7 nel programma condotto da Massimo Giletti “Non è l’Arena”.