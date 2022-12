Chi è Veronica Confalonieri? Vita privata, fidanzato, lavoro, Musetti

E’ il gossip di Natale. Il tennista italiano più giovane e anche più riservato della nuova generazione di fenomeni è finalmente uscito allo scoperto. Grazie alle foto pubblicate sui social e in particolare sul suo profilo Instagram, è emersa l’identità sulla nuova fiamma di Lorenzo Musetti.

Il colpo di fulmine

Vediamo chi è Veronica Confalonieri, l’affascinante ragazza comparsa vicino al numero 23 del mondo, negli scatti relativi ad una vacanza alle Maldive. Lui, lo conosciamo tutti, o almeno chi è appassionato dello sport della racchetta, è uno degli astri nascenti del tennis italiano. Lei, invece, lavora a Sky: dal 2019, infatti, Veronica Confalonieri opera nel settore grafico della nota emittente satellitare, il punto di riferimento per gli appassionati di sport e di tennis in particolare nel nostro Paese. Diciamo che comunque delle attinenze con il mondo del tennis, seppur non dirette, Veronica Confalonieri le ha. Sua sorella, Valentina Confalonieri è, infatti, la moglie di un volto conosciuto nel mondo del tennis italiano come Gianluca Mager.

Ma torniamo alla nuova coppia che campeggia sia sui siti sportivi che su quelli di gossip. Lorenzo Musetti era identificato sempre da tutti come un ragazzo molto riservato e che preferiva concentrarsi sul campo. All’improvviso, poi, sono apparsi gli otto scatti in bianco e nero di Lorenzo e Veronica e a quel punto le voci che già circolavano da qualche settimana sono diventate certezza.

Ma come si sono conosciuti Veronica e Lorenzo? Pare che il colpo di fulmine sia scattato a seguito di un’intervista rilasciata dallo stesso tennista azzurro a Sky e nel corso della quale ha incrociato per la prima volta la bella Veronica. Come possono facilmente ipotizzare gli appassionati di tennis è altamente probabile che l’amore tra i due si sbocciato diversi mesi prima, ma anche solo ora i due abbiano trovato modo di condividere, almeno in un contesto di vacanza, la loro passione.

Le precedenti relazioni

La stagione tennistica dura in pratica undici mesi all’anno: si parte a gennaio in Australia e si finisce a fine novembre o addirittura inizio dicembre. In un calendario così fitto l’unico momento per concedersi una vacanza, magari extracontinentale, per un tennista resta il periodo natalizio. Musetti, reduce quest’anno dai trionfi Atp nei tornei di Cagliari e Napoli, ha deciso di passare il Natale tra le spiagge incontaminate delle Maldive con la sua nuova fiamma.

La sfilza di foto ha sorpreso non poco i fans, soprattutto perchè Lorenzo, 20 anni originario di Carrara, è molto restio a concedere sia ai giornali che al popolo del web dettagli sulla propria vita privata. Pubblicare quegli scatti è la prova evidente che tra i due la cosa è seria.

Musetti è stato negli ultimi mesi al centro di alcune voci, le ultime delle quali riguardavano proprio la presunta unione con Veronica Confalonieri. In passato era stato indicato come il compagno della tennista romena Elena-Gabriela Ruse, un flirt che sarebbe nato all’interno del circuito. Quel gossip sembrava aver infastidito lo stesso Musetti. Per diverso tempo il tennista toscano, classe 2002, era stato legato ad una fidanzata definita storica dai beninformati.

