Chi era Renato Balestra? Vita privata, morte, eredità, patrimonio

Uno dei nomi più noti del panorama della moda italiana si è spento nella giornata di sabato 26 novembre. Andiamo a vedere chi era Renato Balestra, venuto a mancare all’età di 98 anni.

L’eredità di Balestra

Renato Balestra è nato a Trieste il 3 maggio 1924, sotto il segno zodiacale del Toro. E’ stato uno dei più grandi stilisti italiani ed ideatore del famoso marchio. Nonostante la notorietà di Renato Balestra si sa poco. Lo stilista è stato sempre molto discreto e attento a non far emergere dettagli sul suo privato. Di certo si sa che ha due figlie che lavorano da sempre nel suo settore.

Si tratta di Fabiana Balestra e Federica Balestra che sono state ribattezzate negli ambienti vicini alla maison come le Sorelle dell’Alta Moda e che ora avranno il compito di portare avanti l’impero creato dal genitore. Si tratta di una missione che peraltro stanno già portando avanti da tempo: Fabiana e Federica si sono interessate della moda e dello stile fin da piccole e da decenni lavorano nell’azienda di famiglia. Ad affiancarle da qualche anno c’è anche la nipote del decano della moda, Sofia Bertolli Balestra, che ricopre il ruolo di responsabile di attività di ricerca e design del gruppo. Impossibile stimare il patrimonio del gruppo, che supera le decine di milioni di euro.

Le origini

Renato Balestra è originario di Trieste, città da sempre interessata da fermenti culturali, ed è nato in una famiglia agiata, formata da molti professionisti, soprattutto architetti ed ingegneri. Una volta ottenuta la Maturità, decise di iscriversi al corso di laurea di Ingegneria Civile dall’Università. Nonostante gli studi da ingegnere, come molti familiari, si interessò all’arte ed allo stile. Balestra, oltre alla moda, era, infatti, un grande appassionato di musica e pittura. In realtà la sua carriera di stilista iniziò in maniera del tutto fortuita.

Dopo la guerra alcuni amici inviarono i suoi schizzi al Centro Italiano della Moda che notò la bravura di Balestra e decise di convocarlo per una sfilata. La sua carriera iniziò di fatto nel 1953 quando Renato lasciò la Facoltà di Ingegneria e iniziare ad apprendere i segreti della moda nell’atelier di Jole Veneziani. Il momento decisivo è il trasferimento da Milano a Roma: nella Capitale, infatti, apre la prima sede di Casa Balestra, in via Sistina. L’atelier è aperto ancora oggi ed espone linee rivolte anche a personaggi famosi e principesse.

Balestra, però, ha sempre dimostrato di essere un precursore ed infatti nel 2013 ha lanciato AltaRoma, un piano per far crescere nuovi designer e ha dato vita a un concorso per giovani che per reinterpretare il famoso Blu Balestra.

La morte

Sono stati tantissimi i riconoscimenti ricevuti da Renato Balestra nel corso della sua luminosa carriera, soprattutto a livello internazionali. Da Londra a Pechino il riconoscimento come una delle icone dello stile italiano è stata trasversale.

Ad annunciare la dipartita di Renato Balestra sono state proprio le due figlie. I funerali del grande stilista saranno celebrati nella giornata di martedì 29 novembre nella chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma, la città che l’aveva adottato e nella quale la sua grandezza si è espressa ai massimi livelli.

