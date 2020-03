Coronavirus, 651 morti e 3.957 nuovi contagiati: le vittime in Italia sono 5.476. Parla Borrelli: «Dati in calo, non abbassare la guardia»

Altre 651 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Due giorni fa l’aumento quotidiano ammontava a 739. Le vittime salgono cosi a 5476. Sono 7.024 le persone che sono guarite dal Covid19, 952 in più di due giorni fa.

A rivelarlo come al solito è stato il capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli nel consueto bollettino delle 18. I malati sono 46.638, 3.957 in più di due giorni fa. Il numero totale dei contagi compresi guariti e vittime è arrivato a 59.138.

I malati in terapia intensiva sono 3.009, 142 in più rispetto a due giorni fa. Di questi 1.142 si trovano in Lombardia. Dei 46.638 malati totali, 19.846 sono ricoverati con sintomi e 23.783 sono quelli in quarantena domiciliare.

BORRELLI: «NUMERI IN CALO, NON ABBASSIAMO LA GUARDIA»​

«I numeri di oggi sono minori rispetto a quelli di ieri, mi auguro che questi numeri possano essere confermati. Non bisogna abbassare la guardia, tenere le misure adottate e rispettare le indicazioni anche del provvedimento del governo».

Rivela Borrelli nel corso della consueta conferenza stampa alla Protezione civile.

«Sono due mesi che siamo qui e lavoriamo dalle 14 alle 15 ore al giorno senza soste – aggiunge Borrelli – Ringrazio gli uomini e le donne del Dipartimento e le loro famiglie. I colleghi positivi al Covid continuano a lavorare dalla propria abitazione, non hanno particolari criticità. La struttura continuerà a gestire l’emergenza, voglio rassicurare. È il nostro lavori e ne andiamo fieri».

«I medici che hanno aderito alla task force di 300 medici in supporto degli ospedali più in difficoltà e che sono in fase di selezione, andranno anche in altre regioni rispetto alla Lombardia, ad esempio nelle Marche». E’ quanto spiega dettagliatamente Borrelli. «Le figure più richieste – aggiunge – sono quelle di internisti, rianimatori, pneumologi, esperti di terapia d’urgenza. Da domani i primi medici saranno inviati nei territori».

