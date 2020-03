Coronavirus, Conte: «La spesa? Quando posso la faccio io. In frigo ho cibo per una settimana»

Quanto cibo ho nel frigo? «Nei giorni scorsi non ho avuto un attimo per fare la spesa. Quando posso mi piace farla personalmente. Ho cibo ancora per alcuni giorni. Ricordo agli italiani che i generi alimentari saranno sempre disponibili. Quindi non v’è nessuna ragione per affrettarsi nei supermercati. Suggerisco a tutti di concentrare gli acquisti evitando il gesto della spesa quotidiana o comunque evitando gli orari di maggiore affollamento», sono state le poche ma concise parole del premier Giuseppe Conte in un’intervista ai colleghi “La Stampa”.

E a proposito dell’attività fisica all’aperto, Conte precisa «in queste condizioni non può essere occasione di ritrovo o di visita di altri quartieri, allontanandosi dal proprio».

