Cosa vedere a Roma di insolito: guida per viaggiatori curiosi

Sicuramente tutti conosciamo le attrazioni principali di Roma come il Colosseo, la Fontana di Trevi e il Castel Sant’Angelo, che sono assolutamente da non perdere. Tuttavia, un viaggio a Roma diventa veramente completo quando si esplorano anche luoghi meno noti e si scoprono i suoi segreti nascosti. Essendo una città immensa, sia fisicamente che per il suo fascino, per comprenderla appieno è necessario andare oltre le solite mete turistiche e avventurarsi in luoghi meno frequentati.

A Roma ci sono molte attrazioni sorprendenti che spesso i turisti non conoscono. Basta sapere dove cercare per trovare luoghi insoliti e affascinanti, fuori dai percorsi più battuti. Scopri di più su come parcheggiare la tua auto e goderti un viaggio diverso dal solito. Esploriamo insieme queste gemme nascoste di Roma che ti stupiranno e ti lasceranno senza parole.

Il ghetto ebraico

Poco distante dalla famosa Bocca della Verità, di fronte all’Isola Tiberina, c’è il quartiere ebraico di Roma. Questa zona, accessibile solo a piedi, ha ospitato la più antica comunità ebraica sin dal II secolo a.C. Fu qui che nel 1555 Papa Paolo IV confinò gli ebrei nel primo ghetto della città. Il quartiere è ricco di fascino e presenta alcune opere notevoli, come la Fontana delle Tartarughe, una piccola e stravagante fontana, la splendida Sinagoga di Roma e il Portico di Ottavia, risalente all’epoca di Augusto. Inoltre, è interessante notare che qui si possono assaporare specialità culinarie deliziose, come i carciofi serviti alla Taverna del Ghetto, insieme a crostate e torte ebraiche squisite.

Il Colosseo quadrato e il quartiere Eur

Una versione moderna e più austera del Colosseo si trova nel quartiere Eur, a sud di Roma. Questa struttura quadrata è nota come il Palazzo della Civiltà Italiana e porta l’iscrizione famosa del XX secolo: “Un popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di scienziati / di navigatori di trasmigratori”. Nonostante sia chiamato Colosseo quadrato, in realtà è stato progettato come parte dell’Esposizione Universale di Roma del 1942. Realizzato in cemento armato e decorato con 28 statue allegoriche, questo edificio rappresenta un esempio di architettura monumentale che ha fornito lo sfondo perfetto per il cinema neorealista e le opere di registi come Rossellini, Antonioni e Fellini. Nel quartiere, è possibile anche fare una passeggiata nel famoso parco del Laghetto o fare shopping nei negozi lungo il rinomato Viale Europa.

Villa Torlonia e la Casina delle Civette

C’è un altro parco a Roma, nel quartiere Nomentano, che merita sicuramente una visita: il parco di Villa Torlonia. All’interno, c’è un affascinante cottage in stile liberty chiamato la Casina delle Civette, nota per le sue magnifiche vetrate raffiguranti civette, da cui prende il nome. Questo luogo sembra uscito da una fiaba: inizialmente concepita come una dependance della villa che una volta fu la residenza di Mussolini, la Casina è diventata presto il punto centrale del parco grazie alla sua bellezza architettonica progettata da Giuseppe Valadier. Lo stile art nouveau è evidente in tutte le decorazioni, soprattutto nelle vetrate, rendendo la Casina oggi un museo delle vetrate artistiche che vale assolutamente la pena visitare.

La chiesa di Sant’Ignazio di Loyola

Roma è nota per la sua straordinaria concentrazione di bellezze e monumenti, talmente tanti che alcuni rischiano di passare inosservati. Uno dei più straordinari è sicuramente il soffitto affrescato della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, situata vicino alla Fontana di Trevi. Questo affresco, realizzato da Andrea Pozzo, crea illusioni prospettiche che danno l’impressione che il soffitto si estenda all’infinito, sembrando quasi perforare il tetto e spingersi verso il cielo. È un’esperienza unica nel suo genere, che trasforma lo spazio della cupola in qualcosa di magico e senza limiti.