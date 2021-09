Csaba Cortesie per gli Ospiti: chi è, cognome, età, vita privata, carriera

Volto simbolo del programma Cortesie per gli ospiti, ma anche molto, molto di più. Csaba Dalla Zorza, con la sua raffinatezza ed eleganza riesce a trasmettere un senso di pacatezza e di bon ton d’altri tempi anche da dietro uno schermo. Seguirla sui social diventa un vero e proprio piacere, nonché un viaggio nelle buone maniere e nella buona cucina. Tra un piattino per il pane e una forchettina da dolce, scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Csaba Dalla Zorza: età, origini, biografia e carriera professionale.

Csaba Cortesie per gli Ospiti chi è, vita privata, origini nome

Csaba Dalla Zorza nasce a Milano il 5 settembre 1970, sotto il segno della Vergine. È alta 1,7 m e pesa circa 55 kg. Il suo nome, così particolare e dalle apparenti origini nobili, altro non è che il nome del ciclista preferito del padre di Csaba, l’ungherese Csaba Szekerest. Il nome Csaba è infatti un nome maschile in Ungheria, mantenuto poiché il padre desiderava fortemente un figlio maschio. La formazione accademica e professionale di Csaba Della Zorza l’ha vista viaggiare in Giappone, in Inghilterra e in Francia, paesi in cui ha anche vissuto. Benché in un primo momento si specializzi nella comunicazione e nell’editoria, successivamente sposta la sua attenzione sulla gastronomia. Csaba Dalla Zorza è infatti diplomata presso la prestigiosa scuola di cucina di Parigi Le Cordon Bleu. Per quanto riguarda la sua vita privata, Csaba Dalla Zorza è molto riservata. Sappiamo però che nel 2009 si è sposata con Lorenzo Rosso, dirigente medico di Chirurgia Toracica e Trapianto di Polmone della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Dalla relazione sono nati due figli, Edoardo e Ludovica.

Csaba Cortesie per gli Ospiti carriera

Il suo primo impiego degno di nota nel campo dell’editoria è stato quello con Arnoldo Mondadori Editore e poi con Condé Nast Publications. Ha scritto per Vanity Fair sul blog Lezioni private per quanto riguarda il settore cucina e lifestyle. Dopo aver imboccato la strada della cucina, ha tenuto diversi corsi di cucina e condotto il programma di cucina In cucina con Csaba, andato in onda su Sky. Come ben sappiamo, Csaba Dalla Zorza è anche un’esperta di bon ton e buone maniere. Ha dato sfoggio delle sue conoscenze nel programma Il mondo di Csaba, su Alice. Ha inoltre condotto Merry Christmas con Csaba, Summer Cooking con Csaba, La classe di Csaba e la webserie Kitchen Stories. Collabora in qualità di ospite, giudice e opinionista a diversi programmi TV, tra cui Bake Off e Cortesie per gli ospiti. A partire dal 2016 è opinionista stabile all’interno del programma radiofonico Due come noi, su Radio Monte Carlo. Nel 2003 ha fondato la sua casa editrice, la Luxury Books, di cui è editore, oltre che la rivista a circolazione controllata Good Living. È autrice di diversi libri di cucina e sull’arte di ricevere, tra cui La mia cucina in città, Csaba bon marché, Tea Time, Buone Maniere e The Modern Cook. In questi libri esplora temi come la perfetta mise in place, ma propone anche delle ricette semplici, autentiche e alla portata di tutti.