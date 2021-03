Damiano Carrara prossimo alle nozze

Damiano Carrara e la fidanzata Chiara convoleranno a nozze

Il noto pasticcere Damiano Carrara, nonché uno dei volti del programma di Real Time condotto da Benedetta Parodi, Bake Off Italia, ha annunciato tramite i social che presto convolerà a nozze con la sua fidanzata storica, Chiara. La sua identità è rimasta nascosta finora, in quanto Carrara ha sempre affermato di voler tenere il più possibile la sua vita privata dal mondo dello spettacolo, di cui fa parte ormai da qualche anno.

Ecco quello che ha scritto su Instagram:

Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare.

Chi è Damiano Carrara

Come anticipato, Damiano Carrara non è nuovo al mondo della televisione, sia italiana che americana. Nel 2015 partecipa per la prima volta al cooking show Spring Baking Championship, su Food Network America, dove riesce ad arrivare sul podio. Successivamente è stato giudice in Food Network Star, Halloween Baking Championship e Spring Baking Championship. Nel 2017 viene invece scelto da Magnolia per fare da giudice nel programma italiano Bake Off Italia e Junior Bake Off Italia e – insieme a Katia Follesa – conduce la trasmissione Cake Star – Pasticcerie in Sfida.

Damiano è stato autore di ben tre libri di ricette, tutti incentrati sulla pasticceria tradizionale italiana. Libri di semplice comprensione, adatti anche a chi non ha tanta confidenza con i fornelli. Questi sono: Dolce Italiana: Authentic Italian Baking (2016), A Taste of Italy: 100 Delicious, Homestyle Recipes (2017) e Nella vita tutto è possibile (2018).