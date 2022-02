Si può dimagrire mangiando pasta? Esiste una dieta della pasta efficace? Solitamente tendiamo a pensare che la pasta, ricca di carboidrati, faccia ingrassare. A dirla tutta la questione inerente all’alimentazione è strettamente soggettiva e dipende da vari fattori, tra cui lo stile di vita dell’individuo, il suo metabolismo, ecc.

Ma se vi dicessi che la dieta della pasta è fattibile?

Gestire una dieta senza eliminare la pasta può risultare complesso… ma è possibile! Basti pensare per esempio che esistono varie tipologie di pasta dietetica per dimagrire.

Dimagrire con la pasta, si può?

Certo, la pastasciutta è un alimento che può essere integrato in una dieta ipocalorica, se si seguono determinate accortezze. Ma com’è possibile esattamente?

Come organizzare la propria dieta della pasta per dimagrire, tutti i nostri consigli

Un punto chiave riguarda la moderazione quantitativa: si può mangiare la pasta durante una dieta, ma bisogna limitarne il consumo a 2, massimo 3 volte a settimana.

Bisognerebbe evitare di mangiare porzioni superiori agli 70/80 g.

Se mangi pasta a pranzo, non mangiarla a cena! A seconda del soggetto potrebbe essere consigliabile consumare pasta a pranzo, più che a cena.

Insomma non mangiare pasta tutti i giorni!

Gustare il vostro piatto di pasta dopo il contorno alleggerisce il pasto e lo rende più piacevole.

Utilizzare tipologie di pasta a basso contenuto calorico: pasta con verdure dietetica per esempio.

Quali sono i tipi di pasta ideali da integrare in una dieta della pasta?

Esistono vari tipi di pastasciutta, da quella fresca alla secca, da quella all’uovo a quella senza glutine. Ma quali sono i tipi di pastasciutta più idonei alla dieta della pasta?

La pasta ipocalorica, cos’è?

Si tratta di una tipologia di pasta dal basso apporto calorico e glicemico. Conosciuta anche come pasta per i diabetici, è state realizzata appositamente per chi non può consumare eccessive quantità di carboidrati.

Ottimale dunque anche per chi non rinuncerebbe nemmeno alla pasta a colazione!

Parliamo ora della pasta ipocalorica con legumi: contiene una quantità inferiore di carboidrati rispetto alla pasta di semola (normale, ma anche integrale), un indice glicemico molto basso ed è ricca di fibre e proteine. Si consiglia, a seconda dei casi, una porzione non superiore ai 70g.

La pasta integrale fa dimagrire?

Si tratta di pasta di semola integrale e dunque non raffinata.

Utilizzare questo alimento nella propria dieta alimentare comporta svariati vantaggi come, per esempio, maggiore apporto nutritivo, assimilazione di lipidi e glucidi più lenta e flora batterica equilibrata.

Sono molte le sostanze preziose contenute nella crusca e nel germe di grano: vitamina B, vitamina E, antiossidanti, fibre, sali minerali, ferro, zinco, acidi grassi polinsaturi, amidi e proteine. Un alimento davvero ricco ed equilibrato che vi permetterà di perdere peso mangiando pasta.

La pasta integrale inoltre smorza lo stimolo della fame, lasciandovi soddisfatti e sazi dopo il pasto. In poche parole: la dieta con la pasta si può fare!