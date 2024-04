E’ colpa mia 2, anticipazioni: quando esce la nuova stagione?

Cresce l’attesa per l’arrivo della seconda pellicola di E’ colpa mia: il film spagnolo che ha già riscosso un grande successo. Quando arriverà?

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Si tratta del film spagnolo dal titolo E’ colpa mia: la pellicola uscita a Giugno scorso su Prime Video, ha avuto un certo successo tanto da riuscire a piazzarsi nella top dei film più visti in tantissimi Paesi, tra cui anche Stati Uniti, India e Francia. Un seguito che ha permesso alla produzione e alla piattaforma streaming stessa di confermare il sequel o per meglio dire i due sequel.

Infatti, sono già stati segnalati gli arrivi di È colpa tua? e È colpa nostra?. Insieme con il primo, le tre pellicole prendono spunto dalla trilogia Culpables di Mercedes Ron.

Proprio l’autrice ha di recente regalato anche qualche piccola anticipazione in cui ha sottolineato come rispetto ai libri, le pellicole subiranno dei cambiamenti per quello che concerne la trama. Ma approfondiamo il discorso.

E’ colpa mia, quale sarà la data di uscita della nuova pellicola?

Allora, le riprese dei due film sequel del successo spagnolo sono cominciare nel corso di Agosto 2023, sembra infatti che la produzione dei film stia andando avanti in modo contemporaneo.

La data ufficiale di uscita della seconda pellicola su Prime Video non è ancora stata resa nota, ma è lecito pensare che nel 2024 sarà presente sulla piattaforma streaming.

È colpa tua? Cast: chi ne farà parte?

Nel cast del secondo film, ritroveremo tutti gli attori che hanno prestato il volto già nel primo film ai loro personaggi: tra questi: Eva Ruiz nei panni di Jenna e Victor Varona e Felipe Londoño in quelli di Lion e Luca. A loro poi, si aggiungeranno anche altri personaggi.

Alex Béjar e Javier Morgade che presteranno il volto a Michael e Briar, due nuovi compagni di università di Noah; Gabriela Andrada sarà Sofia, una collega di Nick; e Fran Morcillo sarà invece Simon.