Elisabetta Belloni: chi è la prima donna a capo dei Servizi segreti?

Elisabetta Belloni è una diplomatica e funzionaria italiana, segretaria generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 5 maggio 2016 al 12 maggio 2021. Il 12 maggio 2021, è stata nominata dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza italiano. È stata la prima donna ad aver guidato la struttura della Farnesina e ad essere capo dei servizi segreti italiani.

Biografia

Elisabetta Belloni nasce a Roma il 1 settembre del 1958. Nel 1982, si laurea con lode, in Scienze politiche alla Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (Luiss), discutendo la tesi in tecnica del negoziato internazionale. Dal 1985, intraprende la carriera diplomatica. È stata sposata con Giorgio Giacomelli, ambasciatore di origine padovana, scomparso nel febbraio 2017

Carriera

Dopo una laurea alla Luiss, inizia la sua carriera da diplomatica nel 1985, ricoprendo importanti incarichi nella ambasciate italiane, così come a Vienna e Bratislava. Dal novembre 2004 al giugno 2008 ha diretto l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri, prima donna a ricoprire la nomina di capo dell’Unità di crisi della Farnesina, ha gestito anche diverse emergenze, tra cui i rapimenti di alcuni ostaggi italiani all’estero. Dal gennaio 2013 al giugno 2015 è stata direttrice generale per le risorse e l’innovazione. Dopo esser stata promossa, nel febbraio del 2014, ambasciatrice di grado, l’anno successivo ricopre la carica di Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. Nel 2016, dopo la nomina di Segretaria Generale del Ministero degli Affari Esteri ed entra in carica il 5 maggio, divenendo la prima donna segretario generale della Farnesina. Attualmente, Elisabetta Belloni è la prima donna a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione dell’attuale Direttore generale, prefetto Gennaro Vecchione.