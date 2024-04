Fabbricante di lacrime, anticipazioni: quando esce su Netflix?

Cresce l’attesa per il Fabbricante di lacrime: a quando è stata fissata l’uscita del film su Netflix? Le notizie sono quelle che tutti stavano aspettando.

Manca davvero pochissimo tempo all’arrivo del Fabbricante di Lacrime su Netflix, il nuovo film teen che prende ispirazione dal fenomeno letterario della scrittrice Erin Doom, la stessa che al momento ha il maggiore successo al mondo.

E’ un evento davvero raro, il libro, infatti, per la prima volta viene adattato in un film distribuito da Netflix e prodotto dalla Colorado Film. Si tratta di una storia romantica che vede al centro dell’attenzione due ragazzi rimasti orfani Nica e Ragel.

La pellicola inoltre si infittisce di mistero anche grazie all’apertura a Milano di un grande labirinto di foglie, un evento avvenuto alla presenza della scrittrice stessa e anche di alcuni protagonisti de cast che hanno anche, per l’occasione, incontrato i fan.

Fabbricante di lacrime: da chi è composto il cast del film?

Simone Baldasseroni, Caterina Ferioli, Nicky Passarella e Alessandro Bedetti sono loro i protagonisti del nuovo film, che è davvero molto atteso dai fan italiani. In particolare, saranno Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni a vestire i panni di Nica e Rigel.

Fabbricante di lacrime: la trama

La storia che ritroveremo poi nella pellicola del film, rivive tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta e in cui da sempre si racconta una leggenda, ovvero quella del Fabbricante di lacrime, un artigiano misterioso che ha come colpa quella di avere dato adito a paure e angosce degli uomini.

Nica però adesso è cresciuta e per lei è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo.

I due hanno un passato in comune, un passato di dolore e privazioni e per la loro la convivenza non sarà facile.