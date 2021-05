Francesca Lodo: chi è, vita privata, Vallettopoli e Isola dei Famosi 2021

Francesca Lodo è nota al pubblico per esser stata una delle letterine più famose del programma tv Passa Parola con Gerry Scotti. Francesca, di origine sarda, oggi è una delle influencer più apprezzate ed è attualmente una concorrente de L’Isola dei Famosi.

Chi è Francesca Lodo

Nome: Francesca

Cognome: Lodo

Segno Zodiacale: Leone

Età: 38 anni

Data di nascita: 1 agosto 1982

Luogo di nascita: Cagliari

Professione: showgirl, modella e influencer

Profilo Instagram Ufficiale: @francesca.lodo

Biografia

Francesca Lodo nasce l’1 agosto del 1982 a Cagliari. È la cugina di Giorgia Palmas, ex velina e conduttrice. È il 1999, quando a 17 anni, partecipano entrambe a Miss Mondo. Francesca è cresciuta a Selargius, dove ha conseguito il diploma al Liceo Linguistico. Appassionata da sempre del mondo dello spettacolo, Francesca esordisce nel gioco Passaparola, condotto da Gerry Scotti, come letterina. Partecipa come concorrente nel reality show La Fattoria, e da li inizia la sua carriera come conduttrice della trasmissione Meteo e Sipario. Recita, al fianco di Massimo Boldi e Vincenzo Salemme, nel film Olé. Francesca si allontana dai riflettori quando esce il caso “Vallettopoli”, un periodo delicato che la porta anche ad allontanarsi dalla mamma, con cui ha un ottimo rapporto. Lasciata questa parentesi alle spalle, Francesca diventa una delle influencer più famose, tanto da posare per importanti brand. Nel 2021 Francesca è naufraga sull’Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi.

Francesca Lodo Vallettopoli

Nel 2007, Francesca Lodo, viene chiamata dal pm nell’ambito dell’inchiesta di Vallettopoli. Si arrivò a lei dopo che Belen Rodriguez dichiarò di aver consumato droga insieme a Francesca in due occasioni, e la droga era stata portata proprio dall’ex letterina. Non avendo commesso nessun reato, Francesca non risulterà poi effettivamente indagata. Ma la sua deposizione la porterà ad allontanarsi dai riflettori per un lungo periodo.

Francesca Lodo Instagram

Attivissima sui social, visto il suo ruolo da influencer, il profilo instagram di Francesca Lodo, vanta oltre 90 mila follower.