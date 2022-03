Giovanna Ralli: chi è? Malattia, oggi, amori, altezza, vita privata

Conosciamo meglio Giovanna Ralli, amatissima attrice cinematografica degli anni ’50 e ’60, musa di famosi registi del neorealismo italiano e interprete di ruoli intensi e brillanti anche per la tv.

Di seguito scopriamo qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Giovanna Ralli, chi è

L’attrice è nata a Roma il 2 gennaio del 1935, nel quartiere Testaccio, ha quindi 87 anni ed è alta 1,63 mt. La Ralli ha iniziato la sua carriera a soli 6 anni, recitando in un film importante. Nella sua lunga carriera ha vinto due volte il Nastro d’argento ed è stata diretta da alcuni dei più grandi registi del cinema italiano, come Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Ha partecipato anche ad alcuni film girati ad Hollywood ed ha recitato anche al fianco di Vittorio Gassmann, Totò, Nino Manfredi, Alberto Sordi e tanti altri. Negli anni ’70 ha fatto scalpore per aver posato per Playboy. Nel 2015, ospite al Taormina Fil Festival, Giovanna Ralli ha dichiarato l’intenzione di ritirarsi definitivamente dalle scene.

Le sue ultime interpretazioni risalgono ad alcuni ruoli per fiction televisive quali “Ho sposato uno sbirro”, “Tutti pazzi per amore 3″ e “Al di là del lago”.

Il 23 marzo, ospite della trasmissione “Oggi è un altro giorno” la Ralli ha parlato del suo rifiuto per la guerra, prendendo spunto dall’attuale conflitto in Ucraina. Ha raccontato del periodo brutale vissuto durante seconda guerra mondiale quando era solo una bambina e del suo rapporto con la famiglia d’origine. Ha spiegato di aver iniziato a lavorare a soli 13 anni contribuendo al bilancio familiare.

Amori, marito, malattia

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Ralli ha avuto una storia d’amore con Sergio Amidei ed anche con Michael Caine. Nel 1977 però ha sposato l’attore Ettore Boschi, deceduto nel 2013, nelle sue interviste, l’attrice narra di un vero e proprio colpo di fulmine, visto che dal giorno del loro primo incontro a quello delle nozze passarono soltanto alcuni mesi. A Domenica in la Ralli ha dichiarato: “L’unico che mi ha chiesto di sposarmi è stato Ettore e io gli ho detto sì. L’ho conosciuto quando debuttai a Milano, ci siamo visti il giorno dopo perché dovevamo andare a colazione”. L’attrice ha poi aggiunto: “Vado in albergo, mi faccio una camomilla. Mi ero messa una camicia da notte di flanella. Suonano, apro ed era Ettore: non c’è stato verso, è andata benissimo.“

Quella con l’attore e collega Ettore Boschi è stata una lunga e profonda storia d’amore, ma la coppia non ha purtroppo avuto figli. In alcune interviste rilasciate per giornali e trasmissioni televisive, la Ralli non ha potuto nascondere di aver trascorso un lungo periodo di sconforto psicologico per non essere riuscita subito ad elaborare e superare il lutto della perdita del marito.

Per quanto riguarda il fronte della salute, nonostante l’età avanzata, l’attrice sembra in una buona forma fisica, ma in una recente apparizione a Domenica In ha confessato di aver avuto il covid, dimostrando una particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle problematiche della diffusione del contagio e delle morti.