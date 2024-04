Gta 6, anticipazioni: quando esce il tanto atteso videogioco?

Cresce l’attesa per l’uscita di Gta 6: il videogioco che il pubblico e gli amanti del settore stanno amando e aspettando da tempo.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Partiamo dal presupposto che Gta è al momento uno dei giochi più attesi, le prime anticipazioni sono quelle arrivate dal trailer, che a sua volta era stato anticipato anche da un filmato trapelato su Tik Tok, in cui si mostrava una mappa davvero enorme, che di fatto era ed è più grande rispetto a quella del gioco precedente.

La piattaforma da la possibilità di iscriversi anche alla lista d’attesa, la stessa che permette a chi vuole cogliere l’occasione di essere uno dei primi a potersi prenotare al gioco che al momento pare essere considerato, davvero rivoluzionario.

“Appena il gioco sarà disponibile, o nel caso di eventuali aggiornamenti, gli iscritti riceveranno un’email con accesso anticipato, garantendo così una delle prime copie di GTA 6” questo si legge sulla piattaforma di Keycense. Una vera novità rivoluzionaria che in tanti stanno ancora aspettando. Ma entriamo nel merito della questione.

Gta 6, data di uscita e costo del gioco

Quindi, con l’uscita del primo trailer della durata di 1 minuto e 31 secondi, non solo si scopre una piccola anticipazione di quello che succede nel gioco in se, ma gli appassionati sono arrivati anche a conoscere la data di uscita della nuova versione del game. Il tutto sarà disponibile nel 2025.

“Sarà una esperienza coinvolgete e rivoluzionaria” queste sono le parole di Sam House fondatore di Rockstar Games.

Per quello che invece concerne il costo, la prima cosa da tenere a mente è che si considera un gioco premium e anche se il prezzo ufficiale non è stato ancora reso noto, è possibile ipotizzare che possa essere tra i 70 e gli 80 euro.

Gta 6, compatibilità

Una domanda gettonata è quella relativa alla compatibilità con le ultime tecnologie, ebbene, il gioco sarà perfettamente compatibile con il ray tracing e il supporto per i display 4K e cosi via e come se non bastasse, i suoi inventori, hanno già sottolineato la loro volontà ad espandere il gioco con dei nuovi aggiornamenti.