I 6 giochi tradizionali della Lombardia (riconosciuti dall’Unesco)

Il mondo del gioco può essere veicolo fondamentale di trasmissione culturale e sapere: questo vale tanto per i videogiochi più moderni quanto per quelli più antichi. È in questo senso che va inteso il riconoscimento dell’Unesco di 6 giochi tradizionali lombardi, ritenuti a tutti gli effetti patrimonio culturale e utilizzabili al fine di “salvaguardare il patrimonio culturale immateriale”. Si tratta di passatempi presenti da svariati decenni, divenuti meno noti nel corso del tempo ma mai dimenticati. L’apporto di internet e in generale del mondo digitale ha rivoluzionato il rapporto con il gioco e il modo di giocare. In certi casi il web è stato veicolo di diffusione ulteriore, fungendo da vero e proprio volano. È il caso di giochi tradizionali come gli scacchi ma anche quelli con le carte, dalla briscola al poker, replicando online i tavoli di casinò live che si ritrovavano solo nei casinò. Per altri versi, invece, la diffusione di un mezzo come internet ha fatto sì che altri passatempi venissero dimenticati, finendo a poco a poco nel dimenticatoio.

Il riconoscimento ottenuto da questi giochi lombardi deve essere considerato un modo per mantenere saldi i legami con la tradizione e non perdere quello che, a tutti gli effetti, viene riconosciuto come un patrimonio culturale. Il primo è il Fiö d’lä lippä, un gioco sorto a Mede e praticato comunemente nelle piazze. Seguono la Morra, Sburla la Roda, Bisse, Bala Creela e Pirlì. Quest’ultimo è originario del comune di Gaverina Terme (nella provincia di Bergamo), è un antico gioco da osteria e considerato tra i possibili antenati del moderno flipper. Tra i giochi menzionati ben tre sono della provincia di Brescia: Bisse è originario di Desenzano del Garda, Morra è di Barbariga e Bala Creela è di Gianico. In questo breve elenco, Morra potrebbe essere il gioco più noto perché presente in alcune varianti anche in altre regioni, come in Veneto. Il gioco consiste nell’indicare con la mano un numero e successivamente gridare al fine di indovinare il numero di dita dell’altro giocatore. Pare che le origini siano ben più antiche di quelle bresciane ma risalgano addirittura agli egizi.

In ogni caso, la pratica di questi giochi viene definita come un elemento di vitalità per tutto il territorio, questo riconoscimento deve perciò essere inteso come motivazione in più per mantenere attiva la memoria e la pratica di queste discipline. Molto spesso vengono riproposte anche alle giovani generazioni in occasione di particolari festività, che chiamano a raccolta la cittadinanza offrendo una buona vetrina nei confronti dei tanti appassionati.

Il ruolo educativo dei giochi, ad oggi, non viene più messo in discussione. Si tratta di un passo avanti notevole rispetto ad una manciata di anni fa, in cui si riteneva il videogioco come lo strumento per eccellenza del cosiddetto perdigiorno. Il riconoscimento storico attribuito a questi giochi, però, permette di compiere un passaggio ulteriore. Non si tratta più solo di ritenere il gioco come un mezzo educativo ma lo si va a considerare come parte integrante della cultura. La sua trasmissione, di conseguenza, comporta anche un passaggio di valori culturali ad esso legato.