Italiano 20enne perde la vita in Portogallo: Simone era in vacanza con la ragazza per festeggiare il Capodanno

Una tragedia a tutti gli effetti quella che vi stiamo per raccontare in questo nuovo articolo. Simone Pederzoli ha perso la vita a causa di un improvviso malore a soli 20 anni. Di Verderio – Lecco -, era partito per festeggiare insieme alla ragazza il Capodanno a Lisbona – Portogallo -.

Il ragazzo si è sentito male mentre stava camminando con la partner. «Mi sento strano», sono state le sue parole.

Poi il tempestivo arrivo di un’ambulanza, la corsa frenetica verso l’ospedale più vicino, e la morte il giorno di Capodanno. Lo si è appreso solo da qualche ora in Italia. I familiari sono partiti verso Lisbona per mettere in atto tutte le dolorose pratiche di rito.

