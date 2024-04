Joker 2 anticipazioni, quando esce il sequel del film con Joaquin Phoenix

Cresce sempre di più l’attesa per la messa in onda del sequel di Joker, il film evento con Joaquin Phoenix: che cosa sappiamo a tale proposito?

Non ci sono davvero dubbi in merito al discorso, Joker 2 è uno dei film più attesi dell’anno, la pellicola è in programma per il prossimo 2 Ottobre 2024, ma nonostante esista da tempo una data di uscita, intorno alla pellicola continuano a essere un grande mistero. Lo stesso che i fan non riescono proprio a dipanare.

Partiamo dal presupposto che qualche settimana fa, sono arrivati i primi commenti circa il sequel diretto d Todd Phillips, commenti da parte di chi ha partecipato al primo test-screening, eppure sulla trama del film si sa ancora poco o niente.

Forse qualche piccola novità, potrebbe arrivare dal nuovo trailer che è atteso proprio per questi giorni: il titolo, ad ogni modo, di questo secondo capitolo è: “Joker: Folie à Deux”.

Joker 2, trailer in arrivo? Quando lo vedremo

L’attesa per la pellicola in se è decisamente ancora molto lunga, per questo motivo, i fan continuano a fremere per l’uscita del primo teaser trailer. Dalle indiscrezioni, riportate dall’insider Daniel Richtmail, il primo teaser trailer dovrebbe essere proiettato nel corso del panel del CinemaCon della Warner Bros. che si terrà Martedì 9 aprile, quindi la prossima settimana.

Joker 2: cast e trama

Ad ogni modo, nel frattempo di conoscere qualche dettaglio in più sul film evento, una cosa è certa, al fianco di Joaquin Phoenix nel ruolo del cattivo della DC, troveremo anche: Sophie di Zazie Beetz insieme ai nuovi arrivati ​​Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey. Presente anche Lady Gaga che presterà il volto per Harley Quinn.

Per quello che invece riguarda la trama, i dettagli non sono ancora a nostra disposizione, ma una cosa è certa, la maggior parte del film dovrebbe svolgersi nel manicomio Arkham Asylum e al suo interno dovrebbero essere molti elementi musicali. E non finisce qua, pare che la storia dovrebbe svolgersi, quasi interamente dal punto di vista di Harley Queen.