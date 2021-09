Jovanotti: chi è, nome vero, carriera, vita privata

Jovanotti è senza ombra di dubbio uno degli autori e cantanti più famosi e apprezzati in Italia. Dal suo esordio, nei mitici anni Ottanta, ha saputo raccontare i sogni, la rabbia e le emozioni di generazioni di ragazzi e adulti. Attraverso la sua musica abbiamo potuto dare un nome e una melodia ai nostri momenti più belli (o più tristi), e alla soglia dei 55 anni il Jova non accenna a smettere di farci sognare e cantare a squarciagola. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere su Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti!

Jovanotti chi è, vita privata, biografia

Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, nasce a Roma il 27 settembre 1966, sotto il segno della Bilancia. È alto 1,93 m per 78 kg circa. Ha tre fratelli (Umberto, Bernardo e Anna), con i quali per i primi vent’anni cresce a Roma, vicino San Pietro. Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Malpighi si dedica completamente alla musica. Le sue influenze musicali spaziano dal rock dei Linkin Park e dei Red Hot Chili Peppers al country di Johnny Cash, passando per il pop italiano e straniero. La sua passione per la musica lo porta anche ad esplorare il mestiere di disk jockey (o deejay) e, quindi, di cantante e autore. Jovanotti ha numerosi tatuaggi sparsi per tutto il corpo, che gli ricordano gli aspetti più profondi della vita: la spiritualità e la scoperta di sé stesso attraverso il viaggio. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che ha avuto una relazione con Rosita Celentano negli anni ’90. Alla fine, però, Jovanotti si è sposato dopo dieci anni di convivenza il 6 Settembre del 2008 a Cortona. La moglie di Jovanotti, Francesca Valiani, gli ha permesso di diventare papà della loro prima figlia, Teresa Lucia, cui è dedicata la canzone “Per te”. Dagli anni ’90 a oggi il suo impegno sociale è sempre più attivo, collaborando con associazioni e onlus come Amnesty International, Emergency e Lega anti vivisezione.

Jovanotti carriera e musica

Jovanotti muove i primi passi nel mondo della musica è grazie a Claudio Cecchetto, il quale lo scopre e lo introduce come presentatore a Deejay Television e come DJ a Radio Deejay. Inizialmente il suo nome d’arte doveva essere Joe Vanotti, ma a causa di errore tipografico diventa quello che conosciamo tutti: Jovanotti. I primi album escono nel 1988 (Jovanotti for President) e nel 1989 (La mia moto) e sono caratterizzati da sonorità rap. Durante il servizio militare scrive il brano Asso e successivamente arriva a Sanremo con il brano Vasco, dedicato all’omonimo cantante. Con il tempo il sound e i testi diventano sempre più di impegnati e complessi, toccando anche temi politici e sociali. I suoi brani diventano successi intramontabili che ancora oggi ci fanno cantare: Ragazzo fortunato, Penso Positivo, Piove, Serenata rap, L’ombelico del mondo, Un raggio di sole…Ad oggi risulta uno dei cantanti più famosi e ascoltati in Italia e continua a sfornare un successo dopo l’altro, tra brani inediti, collaborazioni e concerti-evento in tutto il Paese che registrano immediatamente sold out ovunque.