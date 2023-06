La continuazione del famoso film “Gladiatorul”, in questione. Sei attori feriti sul set

Sei persone sono rimaste ferite, a seguito di un incidente sul set del seguito del celebre film “Il Gladiatore”.

Come riporta la CNN, un incidente sul set del prossimo film Gladiatore, sequel del film vincitore del premio Oscar nel 2000, ha ferito diverse persone coinvolte nella produzione. “L’incidente è avvenuto durante le riprese di una sequenza acrobatica pianificata sul set del sequel del ‘Gladiatore’ e diversi membri dello staff hanno riportato ferite non mortali”, ha dichiarato sabato alla CNN un portavoce della Paramount Pictures.

Incidente sul set della produzione “Il Gladiatore”.

“Durante le riprese di una sequenza acrobatica pianificata sul set del sequel de Il Gladiatore, si è verificato un incidente durante il quale diversi membri della troupe hanno riportato ferite non mortali.

Le squadre di sicurezza e i servizi medici completi sul posto sono stati in grado di agire rapidamente in modo che le persone colpite ricevessero immediatamente le cure necessarie. Tutti sono in condizioni stabili e continuano a ricevere cure “, ha detto un portavoce dell’azienda Paramount.

Le squadre di sicurezza e il personale medico sul set sono prontamente intervenuti per fornire cure immediate alle persone colpite. Tutti sono in condizioni stabili e continuano a ricevere cure, secondo la dichiarazione. Variety, il sito web che ha riportato l’incidente, ha detto che sei persone sono state curate per ustioni in seguito all’incidente sul set marocchino.

“Il benessere del cast e della troupe è della massima importanza per noi e abbiamo rigorose procedure di salute e sicurezza in tutte le nostre produzioni. Continueremo a monitorare la situazione e prenderemo tutte le precauzioni necessarie mentre riprendiamo la produzione”, ha aggiunto il rappresentante della Paramount

La continuazione del film “Il Gladiatore”, diretto da Ridley Scott

La continuazione del film “Il Gladiatore” è diretta da Ridley Scott, che ha anche diretto il primo film. Russell Crowe ha recitato nel film originale e ha ricevuto un Oscar come miglior attore. Successivamente, appariranno anche Connie Nielsen e Derek Jacobi, che hanno recitato nel primo film “Il Gladiatore”. Insieme a loro saranno presenti Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington e Joseph Quinn, il nuovo debuttante di “Stranger Things 4”. L’uscita del film è prevista per novembre 2024.

“Il Gladiatore” è un film epico dell’anno 2000, diretto da Ridley Scott, che è diventato uno dei film più popolari nel suo genere. Il film è ambientato nell’antica Roma e segue la storia di Massimo Decimo Meridio, un rispettato generale romano fedele all’imperatore Marco Aurelio.