La mania dei bonus scommesse

In quest’ultimo anno abbiamo assistito alla crescita esponenziale di un fenomeno alimentato dalla diffusione a macchia d’olio di internet. Parliamo dei bonus scommesse, un mondo apparentemente semplice e scontato il quale, però, cela differenti sfaccettature. Ci sono differenti fasi da seguire e diverse opzioni per poter poi accedere al bonus scommesse.

Scommesse online

Il gioco, oggigiorno, si è spostato totalmente sul web e comprende un numero sempre più grande di giocatori. Online è possibile accedere a casinò, scommesse sportive e tanto altro. Basta creare un profilo personalizzato all’interno della piattaforma più idonea al futuro giocatore e poi iniziare a prendervi parte. Un secondo motivo, non meno importante dopo quello appena descritto, che giustifica il boom di giocatori online è proprio la creazione di bonus scommesse. Per ottenerli, oltre alla strategia di gioco, bisogna seguire attentamente anche la gestione del capitale investito inizialmente. In base alla cifra scommessa e alla sua gestione, ci si potrebbe fare un’idea iniziale di quanto potrebbe ammontare.

I bonus

I siti di scommesse online hanno creato diversi tipi di bonus per invogliare più e più giocatori a prendere parte all’interno della loro piattaforma. Primo tra tutti è il bonus di benvenuto. Si tratta del principale che apparirà sulla strada del giocatore. In modo specifico, è un vero e proprio incentivo che verrà subito offerto ai nuovi giocatori. Il bonus di benvenuto ha, quindi, lo scopo di convincere il neofita giocatore ad unirsi alla piattaforma, creando un profilo online e registrandosi ufficialmente. Questo non ha una cifra standard, ma varia in base al bookmaker con il quale si decide subito che piazzata fare per poter giocare. Tuttavia, viene offerto a tutti i nuovi giocatori, indipendentemente dalla prima puntata. Ogni piattaforma lo concede in maniera diversa: c’è chi lo versa dopo aver fatto giocare la prima scommessa e chi lo abbona sin da subito. Il bonus deposito ha un altro ruolo. Solitamente i bookmaker lo offrono accanto a quello di benvenuto. Il bonus di deposito si può tradurre come una somma di denaro aggiuntiva che viene caricata sul profilo del giocatore subito dopo la sua prima puntata. La cifra da versare viene decisa dal bookmaker in base al denaro depositato inizialmente dal giocatore per la prima puntata. Partendo da quello, il bookmaker inserirà il bonus deposito che viene spesso collegato al concetto di ricarica del conto. Ogni sito crea una propria o più iniziative per far sì che da quel bonus deposito ci siano delle crescite in denaro e, di conseguenza, delle maggiori scommesse. Ci sono dei veri e propri bonus appositi, creati magari per un breve periodo di tempo per far aumentare il deposito di denaro del giocatore. Alla fine, abbiamo il cashback sulle scommesse.

I rischi

Sfortunatamente, non tutte possono avere un esito positivo. Ciò comporta, naturalmente, perdita di denaro. Tutti i giocatori sono consapevoli che c’è sempre questa percentuale di rischio. Per ridurla, alcuni bookmaker hanno creato dei bonus scommesse in cashback direttamente sulle scommesse perdenti. Come funziona? Semplicemente al giocatore perdente viene restituita una percentuale dei soldi investiti e persi nella scommessa. La percentuale del cashback varia dal 10% al 50% in base alla gestione del bookmaker e alla cifra inizialmente giocata dal giocatore. Per poter sfruttare al 100% i bonus conviene restare sempre aggiornati sull’andamento della piattaforma di gioco e su nuovi incentivi giornalieri.

Le possibili truffe

Come tutto ciò che comprende lo scambio di denaro online, bisogna prestare grande attenzione alle truffe. Alcune volte ci si potrebbe imbattere con falsi bookmaker che offrono bonus spropositati utilizzabili su piattaforme non autorizzate. Per evitare di cadere in queste trappole, sarebbe sempre meglio accertarsi che il bookmaker abbia con sé l’autorizzazione dell’AAMS e che, quindi, il suo lavoro è legalmente autorizzato nel nostro stato. Questo è un dettaglio fondamentale! Giocare online è un’attività rapida e dinamica, velocizzata dall’uso del bonus scommesse che incrementa e gestisce al meglio le piattaforme di scommesse e gioco online. Con le dovute precauzioni, ogni giocatore si troverà a contatto con piattaforme oneste e pronte ad andare incontro ai nuovi arrivati.