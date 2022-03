L’avvertimento del primo ministro polacco: è in gioco il futuro di Kiev / La libertà combatte la tirannia

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha scritto in un messaggio su Twitter in Ucraina che a Kiev è in gioco il futuro di tutti e che “qui la libertà sta combattendo contro il mondo della tirannia”.

Mateusz Morawiecki a KievFoto: cattura su Twitter

“Qui, nella Kiev dilaniata dalla guerra, si fa la storia. Qui la libertà combatte contro il mondo della tirannia. È qui che risiede il futuro di tutti. L’UE sostiene l’UA, che può contare sull’aiuto dei suoi amici – ho portato questo messaggio a Kiev oggi”, ha scritto su Twitter il primo ministro polacco.

È qui, nella Kiev dilaniata dalla guerra, che si fa la storia. È qui che la libertà combatte contro il mondo della tirannia. È qui che il futuro di tutti noi è in bilico. L’UE sostiene UA, che può contare sull’aiuto dei suoi amici: oggi abbiamo portato questo messaggio a Kiev. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f – Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 15 marzo 2022

I primi ministri della Repubblica Ceca, della Polonia e della Slovenia si sono recati in treno a Kiev in segno di solidarietà con l’Ucraina mentre lotta per evitare di essere catturata dalla Russia.

Leggi gli ultimi sviluppi nel 20° giorno di guerra in Ucraina TESTO IN DIRETTA su HOTNEWS.RO.