Lievito di birra per capelli, fa ingrassare? Opinioni, benefici, quando assumerlo

Lievito di birra benefici: lievito fresco

Il lievito di birra è un tipo di lievito creato durante la produzione della birra. È spesso usato nella medicina alternativa per aiutare la digestione. È anche usato per trattare una serie di condizioni di salute, tra cui raffreddori, influenza, diarrea e diabete. Il lievito di birra è le cellule essiccate e disattivate del fungo Saccharomyces cerevisiae. È una ricca fonte di vitamine del gruppo B, proteine e minerali. Il lievito di birra contiene il minerale cromo, che potrebbe aiutare il tuo corpo a controllare meglio lo zucchero nel sangue.

Il lievito di birra è caratterizzato da ricchi nutrienti come:

potassio

calcio

fosforo

magnesio

ferro

zinco

selenio

cromo

vitamine del gruppo B, soprattutto B1 e B12.

Proprio la presenza delle vitamine del gruppo B ci consente di introdurre una delle principali proprietà del lievito di birra. Infatti, spiega la dottoressa Evangelisti, questo ingrediente “ha effetti benefici sull’apparato cardiovascolare poiché le vitamine del gruppo B abbassano i livelli di omocisteina che favorisce la formazione di placche aterosclerotiche.”

Lievito di birra capelli: lievito di birra proprietà

Il lievito di birra è un rimedio noto per il benessere e la bellezza della pelle, soprattutto di quella grassa e mista; viene infatti spesso utilizzato nella prevenzione e nella cura dell’acne. Il consumo regolare di lievito di birra può apportare benefici in caso di debolezza e caduta dei capelli in quanto è in grado di stimolarne la crescita; va, però, inserito nel contesto di una dieta sana e ricca di tutti i nutrienti che servono ai capelli per crescere forti e sani. Non esistono, infatti, alimenti miracolosi, ma solo sostanze in grado di stimolare le funzioni dell’organismo e favorirne il benessere.

Lievito di birra compresse

Lievito di birra: dosaggio



Il lievito di birra in polvere o in scaglie può essere aggiunto al cibo ogni giorno nella misura di 2-3 cucchiai al giorno. Se non gradite il sapore mescolato al cibo, potete consumare la stessa dose in un poco di acqua tiepida da bere alla mattina o alla sera.

Lievito di birra fa ingrassare

“Dal momento che è un prodotto naturale – spiega la dottoressa Evangelisti – il lievito di birra non presenta di per sé controindicazioni. Tuttavia in alcuni casi, il suo utilizzo può risultare dannoso.” In particolare, chi soffre di insufficienza renale o gotta dovrebbe evitarlo poiché contiene molte purine, “sostanze azotate che si trasformano in acido urico”, un composto che può creare problemi in concomitanza con queste patologie.

Il lievito di birra è sconsigliato anche in caso di micosi e candida, discorso che vale anche per il lievito alimentare in scaglie e le sue controindicazioni: “abbassando il Ph della pelle, infatti, favorisce la proliferazione di funghi”. Inoltre, è preferibile evitarlo se si soffre di colite, gonfiore addominale, problemi articolari ed emicranie. “Esistono, poi, difficoltà dovute all’interazione con antidepressivi e narcotici”, di conseguenza se si assumono questi farmaci è fondamentale rivolgersi al proprio medico di fiducia e seguire le sue indicazioni.