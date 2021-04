Luca Cenerelli: chi è, lavoro e Uomini e Donne

Luca Cenerelli è un imprenditore milanese di 47 anni. È conosciuto per essere uno dei protagonisti del trono over del programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi.

Chi è Luca Cenerelli

Nome: Luca

Cognome: Cenerelli

Data di nascita: 20 Novembre 1973

Età: 47 anni

Segno Zodiacale: Scorpione

Luogo di nascita: Milano

Profilo Instagram Ufficiale:@luca_cenerelli

Biografia

Luca Cenerelli, nasce a Milano, il 20 novembre del 1973. Diplomato al liceo scientifico, nel 2006 si laurea, presso il Politecnico di Milano, e inizia subito a lavorare. Sulla sua vita privata non sappiamo molto, se non ciò che traspare dal suo profilo Instagram, con quasi 10 mila follower, e ciò che ha raccontato nel programma tv Uomini e Donne. Luca non è mai stato sposato e non ha figli. Non ha però nascosto nel corso delle puntate il suo desiderio di diventare papà.

Lavoro e Carriera

Nel 2010 decide di fondare YouBrand S.r.l., agenzia di marketing e pubblicità. Inoltre, riesce anche a trasformare la sua passione per i viaggi in un lavoro. Luca, infatti, dal 2013, è il referente in Italia per organizzare Safari e viaggi personalizzati in tutta la Tanzania (Zanzibar e isole comprese). Organizza viaggi ed escursioni per Tanzania Private Tours. La sua notorietà arriva nel 2010, quando si avvicina al mondo dello spettacolo entrando a far parte del parterre maschile del programma tv Uomini e Donne. Ha subito conquistato con il suo fisico e un sorriso che illumina chi gli sta di fronte. Molte le donne scese per conoscerlo, anche se lui, sembra essersi concentrato solo su tre dame: Angela, Federica e Elisabetta.

Luca Cenerelli Instagram

Il suo profilo ufficiale mette subito in risalto le passioni di Luca. Ama viaggiare, come si capisce anche dal suo lavoro, leggere e stare all’aria aperta. Per lui, è sufficiente avere uno zaino in spalla e un furgone per potersi sentire felice e libero.