Luca Tommasini, chi è? Vita privata, instagram, contatti, mogli e figli, compagno

Luca Tommasini, noto al pubblico italico per la sua partecipazione a X-factor, è uno dei coreografi e ballerini più talentuosi al mondo.

Già dall’infanzia, Tommasini è introdotto all’universo della danza, con l’ingresso nella scuola diretta di ballo diretta da Enzo Paolo Turchi. Lentamente ma inesorabilmente, Tommasini si è spalancato le porte di teatri, trasmissioni tv, assumendo, di tanto in tanto, anche il ruolo di attore e regista.

A che età ha effettivamente inizio quest’inarrestabile cammino di un danzatore, capace di emozionare e trasmettere tutto quello che prova a infinite platee di spettatori? Inizia quando Tommasini è poco più di un bambino.

A 12 anni, conosce già benissimo i passi che dovrà eseguire per fare breccia nel pubblico televisivo, muovendosi fra teatro, televisione e cinema.

Gli esordi

Sono però le sue doti da ballerino a fargli guadagnare un primo posto di lavoro, all’età di 17 anni, nella trasmissione Festival, ove farà la gradita conoscenza della vivace, dolce e vitale Lorella Cuccarini.

Nel 1993, Madonna lo sceglie per farlo esibire nel corpo di ballo di uno dei suoi tour mondiali. Tale anno contrassegna così la sua comparsa sulle scene internazionali.

La fama mondiale e le collaborazioni più vantaggiose

Subito dopo il tour con la cantante italo-americana, Tommasini comincia la sua strepitosa ascesa in campo mondiale. Il coreografo è, ormai, apprezzato in tutto il mondo per la sua versatilità e la sua vena creativa che sprigiona una passione folle per la danza e per le movenze e le scenografie ad essa associate.

Artisti del calibro di Kylie Minogue, Whitney Houston e, per restare a giocare in casa, Claudio Baglioni sono solo alcune delle celebrità che stabiliscono di affidare la composizione dei loro spettacoli a Luca Tommasini. I risultati sono sempre strabilianti e da questa fama inaspettata, nasce una vera e propria stella, un orgoglio nostrano.

Le fasi successive del suo itinerario professionale non perdono certo d’intensità, le proposte di collaborazione a lui destinate sono molteplici (a partire da quelle provenienti da dive quali Gerri Halliwell, che decide di fare uso dell’estro di Tommasini, per dare colore e luce alla sua carriera da solista) consolidano la sua affermazione.

Di lì a qualche anno, sarà un crescendo di successo, Paola e Chiara, Giorgia ed Elisa troveranno nel nuovo idolo un supporto eccezionale ed un collaboratore competente.

Tommasini sperimenta anche nel mondo del cinema, divenendo regista del film Come tu mi vuoi, film in cui una giovanissima Capotondi si trasformerà da adolescente acerba a una splendida giovane donna.

Vita privata e contatto instagram di Tommasini

Si sa poco e nulla della vita privata del protagonista di questo breve articolo. L’unico dato certo concerne la sua bisessualità, in quanto egli stesso lo dichiarò apertamente in passato.

Sembra che nei primi anni 90, abbia avuto una relazione con Heather Parisi e si sia successivamente legato anche al cantante Marco Mengoni. Nessuna delle due storie, tuttavia, ha mai trovato conferma.

Oltre alle notizie circa la sua sessualità e la sua vita privata passata, sappiamo, con certezza, che non ha figli.

Il suo contatto instagram è il seguente:@lucatommasinivirtualfamily.