L’Ucraina ha più armi anticarro dei carri armati dell’esercito russo

Il popolo ucraino continua a lottare per l’esistenza del proprio paese. Con il suo aiuto, gli Stati Uniti ei loro alleati hanno inondato il paese di armi per contrastare l’esercito russo. “In meno di una settimana, gli Stati Uniti e la Nato hanno inviato oltre 17.000 armi anticarro, compresi i missili Javelin, attraverso i confini della Polonia e della Romania, scaricandole da giganteschi aerei da trasporto militare per essere trasportate sulle strade di Kiev. , la capitale dell’Ucraina, e in altre grandi città”, ha scritto domenica Il New York Times.

Carro armato russo distrutto con un sistema JavelinFoto: cattura su Twitter

La scorsa settimana, il capo di stato maggiore degli Stati Uniti Mark Milley ha visitato un aeroporto senza nome vicino al confine ucraino che è diventato un hub di armi, ha detto alla CNN un funzionario del Pentagono. Milley ha potuto vedere con i suoi occhi lo sforzo multinazionale di rifornire di armi l’Ucraina nel mezzo dell’invasione non provocata della Russia.

L’anonimo dignitario ha affermato che la “stragrande maggioranza” del pacchetto di assistenza militare da 350 milioni di dollari all’Ucraina era già stata consegnata, appena una settimana dopo la sua approvazione da parte della Casa Bianca.

Assassini di carri armati

Oltre ai missili Javelin di fabbricazione americana, anche i missili a corto raggio NLAW anglo-svedesi, i lanciagranate e altri sistemi anticarro hanno raggiunto gli ucraini. I video sono apparsi sui social media che mostrano come queste armi vengono utilizzate dagli ucraini contro l’invasione di veicoli corazzati russi.

“Le forze ucraine stanno ricorrendo al vecchio [tactică – n.trad.] “Spara e corri con i lanciagranate”, ha scritto sotto un video pubblicato su Twitter la scorsa settimana.

Le armi sono state utilizzate per rallentare e ritardare gli attacchi russi e finora il risultato è stato un numero significativo di carri armati russi distrutti. L’esercito ucraino afferma di aver distrutto più di 200 carri armati e quasi un migliaio di veicoli corazzati per il trasporto di personale dall’inizio della guerra, sebbene analisti indipendenti siano stati in grado di verificare solo parzialmente queste cifre.

Numeri gonfi?

Sia i russi che gli ucraini stanno usando la propaganda per sostenere il loro sforzo bellico. Tuttavia, alcuni membri del Congresso non contestano il numero di veicoli distrutti riportati dall’Ucraina, ma piuttosto il numero di armi effettivamente arrivate nel Paese.

Il Pentagono non ha confermato formalmente che 17.000 armi anticarro siano effettivamente arrivate in Ucraina.

“Allora è semplicemente venuto alla nostra attenzione [de 17.000 – n.a.]”È molto più alto di quanto ci è stato detto”, ha detto il membro del Congresso repubblicano Mike Waltz, un colonnello di riserva dell’esercito americano ed ex membro delle forze speciali, ora membro del comitato della Camera sulle forze armate, citato da Task & Purpose. “Sono 17.000 promessi o 17.000 nelle loro mani? E come sono divisi in categorie, perché di certo non ci sono tanti missili Javelin, e nemmeno NLAW. Sono curioso di sapere cosa classificano come arma anticarro. ”

Waltz ha anche avvertito che la Russia potrebbe vendicarsi contro gli Stati Uniti attaccando i convogli di rifornimenti, ma ha affermato che “il Pentagono sta lavorando per diversificare i luoghi da cui vengono inviate tali cose”.

Non ci vuole molto allenamento

Dignitari ucraini hanno detto agli americani che le spedizioni di armi “fanno davvero la differenza sul campo di battaglia”. Un fattore potrebbe essere che i missili Javelin sono abbastanza facili da usare. Task & Purpose afferma che l’uso del dispositivo di puntamento è simile ai videogiochi, il che significa che i giovani soldati possono essere addestrati più facilmente a usarli.

Tuttavia, non è un gioco.

Gli ucraini rischiano la vita, e anche se molte armi sono “sparate e dimenticate”. [de ele – n.trad.]”- cioè l’operatore è esposto solo per un breve periodo di tempo – non è mai facile combattere un carro armato. Ma finora, l’Ucraina sembra avere uomini e donne pronti, persino desiderosi, di combattere i russi. In questo momento è possibile che in Ucraina ci sarà un numero molto maggiore di armi anticarro rispetto al numero di tutti i carri armati nell’arsenale russo. (acquisizione di Rador)