Marina La Rosa del tutto nuda “ritorna” gattamorta

Che le piace sedurre e provocare è risaputo. Non cosi a caso, infatti, nel corso della sua partecipazione alla primissima edizione andata in onda del Grande Fratello si era fatta conoscere da tutti guadagnandosi con il tempo l’appellativo di gattamorta. Dopo 20 anni il suo debutto televisivo, Marina la Rosa stuzzica ancora la fantastica dei moltissimi fan che la seguono. Su Instagram di recente ha pubblicato una foto in cui mostra il suo corpo da 10 e lode nudo, con il profilo del seno in bella mostra e uno scorcio sull’inguine, solo in parte coperto dalla posa.

“Se anche la spensieratezza lasciasse cicatrici questa me la sarei fatta a 26 anni”, è quanto scrive sorniona Marina a corredo dello scatto. Maliziosa come poche, si mostra senza veli e, i fan apprezzano notevolmente.

Sono trascorsi 17 anni da quando è stata fatta la foto ma, se si analizza il suo profilo Instagram, Marina non ha mai perso un briciolo di sex appeal.. ne la voglia di sedurre e provocare i maschietti.

