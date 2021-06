Max Biaggi: chi è, carriera, moglie, vero nome, incidente

Max Biaggi, all’anagrafe Massimiliano Biaggi, è uno dei più famosi piloti di motociclismo. Per ben 4 volte è stato campione del mondo, nella classe 250, e due volte campione mondiale di Superbike. Ma Max, oltre a essere un fuoriclasse nella sua categoria, è noto anche per i suoi legami sentimentali con donne molto belle e altrettanto famose. Dopo il presunto flirt con la modella Naomi Campbell, Biaggi è stato fidanzato per undici anni con Eleonora Pedron, ex Miss Italia. La coppia ha avuto due figli: Ines Angelica, nata nel 2009, e Leon Alexander, nato nel 2010. Una volta terminata la loro relazione, per due anni, dal 2015 al 2017, è stato legato alla cantante Bianca Atzei. Attualmente non si conosce la situazione sentimentale del campione.

Chi è Max Biaggi

Nome: Massimiliano

Cognome: Biaggi

Soprannome: Max e Il Corsaro

Data di nascita: 26 giugno 1971

Età: 50 anni

Luogo di nascita: Roma

Professione: pilota motociclistico e dirigente sportivo

Altezza: 1,70

Peso: 65 chili

Figli: Ines Angelica Biaggi (2009) e Leon Alexander Biaggi (2010)

Profilo instagram ufficiale: @maxbiaggiofficial

Biografia

Massimiliano Biaggi, per tutti Max Biaggi, è nato a Roma il 26 giugno del 1971. Attualmente, risiede nel principato di Monaco ed è soprannonimato Il Corsaro. Max Biaggi, oltre a essere un campione motociclistico è anche padre di due bambini, avuti dalla sua ex compagna, Eleonora Pedron, ex Miss Italia. I due sono stati legati per unidici anni e poi la loro storia è terminata. Dalla loro lunga e affiatata unione, sono nati due bambini, Ines Angelica e Leon Alexander, nati rispettivamente nel 2009 e nel 2010. I bambini, nonostante la separazione con la Pedron, continuano a frequentare la scuola nel Principato di Monaco, dove vivono. Nel 2015, al termine della sua lunga relazione, Max viene avvistato e ufficializza la sua relazione con la cantante Bianca Atzei. Una storia importante, almeno così sembra, tanto che quest’ultima si trasferì a vivere a casa del campione. Si vociferava anche di un possibile matrimonio in vista, ma, a distanza di due anni, Max, dopo un brutto incidente avuto presso il circuito “Il Sagittario” a Latina, decide di terminare la storia. A detta di Max, è stato proprio l’incidente che ha avuto a farlo ragionare e comprendere su quelle che erano le sue priorità al momento. Attualmente non si sa se sia single o se il suo cuore sia impegnato nuovamente.

Carriera

Max Biaggi è un famoso pilota di motociclismo. Conosciuto e amato per aver vinto 4 mondiali consecutivi nella classe 250, dal 1994 al 1997, ed, inoltre, è stato 2 volte campione di Supebike, prima nel 2010 e poi nel 2012. Anno in cui decise di ritirarsi dalle competizioni.

Max Biaggi incidente Latina

Il sei volte campione del mondo, a Giugno del 2017, rimase coinvolto in un brutto incidente mentre era in pista presso il circuito “Il Sagittario” a Latina. Max si trovava a Latina per allenarsi, come faceva spesso, in previsione della gara degli internazionali di supermoto nella classe Onroad. Nonostante la brutta caduta, è sempre rimasto vigile, riportando un trauma cranico. Dopo l’incidente, Max iniziò a vedere la sua vita in modo diverso, come lui stesso ha dichiarato, eliminando le cose ritenute superflue e ritirandosi definitivamente dall’agonismo.