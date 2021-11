Monica Bellucci: chi è, età, vita privata, figli, divorzio

Monica Bellucci è una famosissima attrice italiana di fama internazionale. Classe 1964, esordisce come top model nel 1988, sfilando sulle più importanti passerelle di Milano, mentre la vediamo in tv per la prima volta nel 1990 con la partecipazione alla serie tv, Vita coi figli. La Bellucci, ha due figlie, Deva, nata nel 2004 e Léonie, avuta nel 2010, nati dall’amore con l’ex marito, Vincent Cassel. La Bellucci, oltre a essere riconosciuta come icona sex symbol, ha ottenuto anche importanti riconoscimenti: è stata la prima donna italiana a ricoprire il ruolo di madrina del Festival di Cannes.

Monica Bellucci – dettagli informazioni

Nome: Monica Anna Maria

Cognome: Bellucci

Data di nascita: 30 settembre 1964

Età: 57 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Luogo di nascita: Città di Castello (Perugia)

Professione: attrice e modella

Figli: Deva Cassel (2004), Léonie Cassel (2010)

Monica Bellucci chi è, età, infanzia, genitori

Monica Bellucci nasce in provincia di Perugia, a Città di Castello, il 30 settembre del 1964. Figlia unica, i suoi genitori sono Pasquale Bellucci, impiegato di un’azienda di trasporti, e Brunella Briganti, casalinga. Si diploma al Liceo Classico “Plinio il Giovane” a Città di Castello. Inizia a lavorare come modella per mantenersi agli studi universitari, la Bellucci, infatti, si iscrive presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, che però non terminerà per dedicarsi completamente alla sua carriera.

Monica Bellucci amore

Monica Bellucci si sposa per la prima volta molto giovane. Il suo primo marito è il fotografo argentino, Claudio Carlos Basso, ma tra i due la relazione dura solo pochi mesi. Dopo una relazione importante con l’attore italiano, Nicola Farron, la Bellucci conosce l’attore francese Vincent Cassel, che diventerà suo marito e padre delle sue due figlie. I due si sposano il 3 agosto 1999 a Montecarlo e dalla loro unione nascono due figlie, Deva, nata il 12 settembre 2004 e Léonie, nata il 21 maggio 2010. Sono nate entrambe a Roma e parlano perfettamente italiano.

Monica Bellucci divorzio Vincent Cassel

È l’estate del 2013, quando l’ufficio stampa dell’attrice annuncia tramite ANSA la separazione di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La coppia si lascia dopo quattordici anni di matrimonio, “di comune accordo”.

Monica Bellucci carriera

Monica Bellucci ha sempre mandato avanti, con grande successo, una doppia carriera di modella e attrice. Ha preso parte a svariati film di successo nazionale e internazionale, fra cui Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Malèna di Giuseppe Tornatore, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions di Larry e Andy Wachowski, La passione di Cristo di Mel Gibson, I fratelli Grimm e l’incantevole strega di Terry Gilliam e Spectre di Sam Mendes, ed è stata molte volte protagonista di pellicole destinate a far discutere a causa delle scene di violenza in esse contenute: fra le più note Dobermann e Irréversible.