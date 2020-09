Oroscopo Paolo Fox di domani 16 settembre 2020, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco

Leone 5 stelle: oroscopo di Paolo Fox positivo, avete uno sguardo affascinante e seducente. Avete una grande forza magnetica che potrete imprimere a tutte le persone che vi sono vicine. Avete decisamente una marcia in più, grazie anche a Venere in transito nel segno. E’ un buon momento per gli incontri, le amicizie e gli amori che possono nascere o migliorare.

Vergine 5 stelle: oroscopo di domani di recupero, questo è un anno in cui molti si sono anche liberati da un peso. I vostri sforzi vi hanno premiato. Ed inoltre avvertite una grande forza ed una grande energia, che vi rende vincenti. La vostra capacità di autocritica, è importante, ma deve spronarvi a fare qualcosa di concreto e costruttivo.

Sagittario 5 stelle: per l’oroscopo domani con la Luna in aspetto favorevole potrete contare su una grande energia. Se ci sono state delle privazioni nel lavoro, questo è un buon momento per recuperare, non soltanto a livello professionale, ma anche emotivo e sentimentale. C’è maggiore stabilità. e potrete stabilire rapporti più sereni con gli altri, rispetto a quelli che avevate fino a pochi mesi fa.

Pesci 5 stelle: nonostante qualche piccolo fastidio di tipo fisico, potrete contare su una grande energia, che sarà certamente coinvolgente nei confronti di chi vi è vicino. Nel lavoro si stanno per ricucire degli strappi e recuperare momenti di difficoltà che invece avete dovuto fronteggiare nel corso dell’estate.

Ariete 4 stelle: secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tra i segni maggiormente contrastati dall’inizio 2020, c’è proprio l’Ariete. Agosto potrebbe essere stato proprio un mese complicato, per le scelte difficili che avete dovuto prendere. Avete un grande coraggio, ma anche se vi sentite stanchi e sotto pressione, riuscite comunque a reagire ed a portare avanti tutti i vostri progetti. Questo è un periodo delicato soprattutto per i sentimenti, perchè potreste ritrovare un’intesa e ritrovare emozioni importanti, ma ci vorrà tempo.

Gemelli 4 stelle: l’oroscopo di Paolo Fox indica che questo è un segno che si sta risollevando da un passato difficile. Saturno sarà attivo dalla fine del 2020, e resterà favorevole per tutto il 2021, consentendovi di rilassarvi un pò. Dovreste cercare di essere un po’ più sereni, spiritosi e brillanti. Siete sempre pronti a fare delle battute e trovare il lato positivo di ogni circostanza. Avete capito che anche nei momenti più bui e difficili, saper ridere rappresenta un punto di forza. In amore con Venere favorevole, potrete contare su un po’ di fortuna in più.

Cancro 4 stelle: oroscopo di domani positivo, più vi avvicinante alla fine dell’anno, e migliore sarà la vostra condizione astrologica. Averete un bellissimo Giove nel corso dei prossimi mesi, ed inoltre anche i prossimi due anni saranno a vostro favore. Purtroppo ultimamente ci sono stati diversi limiti e costrizioni, che vi hanno impedito di agire, e nonostante i vostri sforzi, vi siete sentiti poco apprezzati e compresi dagli altri.

Capricorno 4 stelle: siete più soddisfatti rispetto al passato. Alcuni però potrebbero non essere contenti, ma la maggior parte dovrebbe avere avuto una crescita sostanziale negli ultimi mesi. Solo luglio ed agosto potrebbero essere stati mesi più complicati. Però in questo momento tutto quello che stavate curando, sta lentamente rinascendo. Chi si aspettava dei riconoscimenti o dei premi, presto sarà assecondato.

Acquario 3 stelle: per l’oroscopo di Paolo Fox è un periodo rivoluzionario per molti. L’11 febbraio del 2021 ci sarà una fortissima concentrazione di pianeti nel segno dell’Acquario. In questi giorni avrete modo di esaltare la vostra personalità ed il vostro temperamento. Volete essere esclusivi ed originali, volete distinguervi dalla massa, e questa tendenza tipica del segno, verrà fuori nelle prossime settimane con tutta forza. E’ un periodo in cui inevitabilmente vi scontrate con gli altri, con le persone che vi sono vicine e con abitudini che fino a poco tempo fa sembravano consolidate. Forse è il momento di fare scelte più sobrie e di adattarsi a cambiamenti che andranno a modificare alcune scelte.

Toro 3 stelle: secondo l’oroscopo domani sarete molto affaticati, siete molti impegnati, e forse rincorrere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati, vi costringe a mettere in secondo piano i sentimenti. Nella coppia potrebbe esserci una lontananza, determinata da considerazioni divergenti rispetto a quelle del partner. Nel lavoro dovreste ottimizzare quello che state facendo, perché possono esserci dei disagi e delle difficoltà che vi rallenteranno. Ma in generale, con Giove e Saturno in buon aspetto, potrete contare su un buon supporto da parte delle stelle.

Scorpione 2 stelle: tutto quello che state portando avanti in questi giorni vi causa un forte stress. Venere è in aspetto dissonante, e questo vi costringe anche a mettere alla prova il partner. Le coppie più in crisi potrebbero anche interrogarsi sulla validità della loro relazione. Mentre per altri potrebbero esserci crisi in famiglia. Tutta questa agitazione, potrebbe poi versarsi anche nel lavoro. Entro la fine dell’anno Paolo Fox raccomanda di risparmiare perché il 2021 sarà un anno in cui dovrete rivedere molte scelte.

Bilancia 2 stelle: molti nati del segno avranno mesi migliori in futuro. Ma per adesso vi trovate in una condizione di forte disagio. I mesi estivi sono stati pesanti, e avete sofferto molto per vicende personali difficili da gestire. Agosto è stato un mese cardine per chi è alla ricerca di riferimenti. Adesso la Bilancia sta lottando contro Saturno contrario e Giove contrario. Non è un periodo negativo, ma solo non è così facile ritrovare la propria serenità. I più svantaggiati sono coloro che sono costretti a ripartire da zero. Nel lavoro molti sono affaticati, e potrebbero avere anche tensioni con colleghi e soci. Cercate di riappropriavi di quella diplomazia che caratterizza da sempre il vostro segno.

