Principesse Gf Vip: chi sono, nomi, vita privata, età, falsa laurea

Il Grande Fratello Vip è ricominciato e con lui anche la caccia ai personaggi che sono entrati nella casa più spiata d’Italia. Sicuramente, non sono passate inosservate le tre sorelle Le Selassié (che però gareggiano come se fossero un solo concorrente). Si chiamano Jessica, Lucrezia (detta Lulù) e Clarissa Hailé Selaissié e sono note come “le principesse etiopi”. Le loro origini derivano dalla dinastia di Hailé Selassié, l’ ultimo imperatore di Etiopia, detronizzato nel 1974. Romane doc, forse alcuni di voi si ricorderanno della sorella maggiore Jessica che nel 2019 partecipò al reality Riccanza 2. Ovviamente, non è noto se lavorino, in ogni caso basta visitare i loro profili social per rendersi conto che vivono nel completo lusso.

Principesse Gf Vip dettagli

Nomi: Jessica, Lucrezia e Clarissa

Cognome: Hailé Selaissé

Anno di nascita: Jessica 1994, Lucrezia 1998, Clarissa 2002

Età: Jessica 25 anni, Lucrezia 23 anni, Clarissa 19 anni

Luogo di nascita: Roma

Professione: principesse

Principesse Gf Vip chi sono, origini, nomi, famiglia

Le principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selaissié sono nate a Roma, ma hanno anche vissuto a Londra, e hanno rispettivamente 25, 23 e 19 anni. Le loro origini nobili, derivano dalla loro discendenza dalla dinastia di Hailé Selassié, l’ ultimo imperatore di Etiopia, detronizzato nel 1974. Non sappiamo molto di loro, visto che non sono note nel mondo dello spettacolo. Solo la sorella maggiore, Jessica, partecipò, nel 2019, a Riccanza 2. Attualmente le tre sorelle sono dentro la casa del Gf Vip, e gareggiano come un unico concorrente.

Jessica Hailé Selaissié

È la maggiore delle tre sorelle e si definisce la più saggia, tanto da essere soprannominata dal trio “la prof”. Jessica, rispetto alle sue sorelle, non è nuova al mondo dello spettacolo. Nel 2019, ha partecipato a Riccanza 2. Attualmente è una fashion blogger, molto seguita sul suo profilo social. Il suo profilo instagram @jess_hailes conta oltre 23 mila follower. Attualmente, Jessica, insieme alle due sorelle, è una concorrente del Grande Fratello Vip.

Jessica Hailé Selaissié detta Lulù

Jessica è la sorella di mezzo, tra Jessica e Clarissa. Su di lei non sappiamo molto, visto che l’esperienza al Gf Vip è la sua prima esperienza in televisione. Attualmente, Lulù, insieme alle due sorelle, è una concorrente del Grande Fratello Vip. Lulù sta facendo molto parlare di se per via del suo flirt, all’interno della casa, con un altro concorrente, Manuel Bortuzzo. Tra i due, dopo pochi giorni, è già scoppiata la passione, tanto da essersi scambiati diversi baci sotto le coperte.

Clarissa Hailé Selaissié

È la più piccola delle tre sorelle, ma con un carattere forte e ben determinato. Attualmente, Clarissa, insieme alle due sorelle, è una concorrente del Grande Fratello Vip.

Principesse Gf Vip false lauree

Durante l’ultima diretta del Gf Vip, andata in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha comunicato che le principesse sono entrate nella casa dichiarando di essere laureate, nel dettaglio: Jessica ha due lauree in comunicazione, Lucrezia una in management, mentre Clarissa è iscritta al secondo anno. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che le Università abbiano smentito quanto dichiarato dalle principesse, che hanno chiarito la loro posizione sostenendo che le lauree e le università da loro frequentate sono sempre state online.