Punti neri e impurità addio, con la skincare routine giusta

I punti neri sono un inestetismo che caratterizza molti tipi di pelle. Si tratta di impurità che si formano sulla pelle del viso (e non solo), e che possono essere eliminate con la skincare. La skincare è importante per mantenere la pelle pulita e idratata, ed è quindi consigliabile affidarsi a una pulizia del viso più profonda dall’estetista qualora i punti neri dovessero presentarsi con insistenza. Inoltre, esistono alcuni semplici suggerimenti per evitare che compaiano. Per saperne di più approfondisci qui.

Come curare la pelle step by step

Vediamo adesso alcuni passaggi di base della skincare per eliminare i punti neri:

Detergere la pelle quotidianamente con una micellare purificantedelicata o un sapone adatto al proprio tipo di pelle. Questo aiuterà a rimuovere lo sporco, le impurità e l’olio in eccesso dai pori;

Dopo la detersione, utilizzare un tonico per bilanciare i livelli di pH della pelle e chiudere i pori;

Utilizzare il siero Anti-imperfezioni di Garnier PureActive AHA + BHA con Carbone per trattare le imperfezioni;

Esfoliare il viso 2-3 volte alla settimana con uno scrub o una maschera esfoliante per eliminare le cellule morte, liberare i pori e rimuovere i punti neri; Applicare ogni giorno una crema idratante per mantenere la pelle idratata e dall’aspetto sano. Assicurarsi di sceglierne una adatta al proprio tipo di pelle; Utilizzare una maschera per il viso 2-3 volte alla settimana per idratarein profondità la pelle; Sciacquare sempre il viso con acqua tiepida dopo la pulizia, perché l’acqua calda può seccare e irritare la pelle; Evitare di toccarsi il viso durante il giorno, perché questo può diffondere batteri e sporcizia sulla pelle.

Se questi passaggi non sono sufficienti per eliminare i punti neri, è consigliabile recarsi da un’estetista per un trattamento viso più approfondito. L’estetista consiglierà i prodotti e i trattamenti migliori, adatti alle esigenze individuali, per eliminare i punti neri e mantenere una pelle sana. Dopo le visite regolari, si dovrebbe essere in grado di mantenere una pelle sana senza punti neri e impurità.

Come evitare la comparsa dei punti neri?

Oltre a seguire una buona routine di cura della pelle, ecco alcuni consigli aggiuntivi per evitare la comparsa dei punti neri:

Lavare regolarmente il viso per rimuovere lo sporco e i batteri;

Evitare di usare creme e prodotti per il trucco grassi o oleosi sul viso;

Utilizzare una protezione solare senza olio quando si esce al sole;

Evitare l’esposizione eccessiva alla luce del sole e alle temperature elevate;

Non toccare i punti neri esistenti;

Bere molta acqua durante il giorno per rimanere la pelle idratata;

Seguire una dieta equilibrata.

Conclusione

I punti neri possono essere degli inestetismi sgradevoli che caratterizzano molti tipi di pelle, ma possono essere eliminati con la giusta routine di cura della pelle. Seguire regolarmente una pulizia profonda del viso dall’estetista è essenziale per tenere lontani i punti neri e mantenere una pelle sana. Inoltre, evitate di usare prodotti oleosi sul viso e praticate buone abitudini igieniche e alimentari per evitare la loro comparsa. Con un po’ di impegno, potrete avere una pelle pulita e sana, senza impurità.