Quando esce American Pie girls rules? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

American Pie Girls’ Rules è uno dei nove film della saga di “American Pie” reso disponibile nell’ottobre del 2020 dalla piattaforma streaming Netflix. La commedia sexy dove, a differenza delle altre pellicole, le protagoniste sono solo ed esclusivamente donne, è stata diretta da Mike Elliott ed è una produzione della Universal Picture.

Il film è uno spin off tutto al femminile della saga di American Pie, la sexy commedia americana iniziata negli anni novanta. Per la precisione il film rappresenta la nona parte della saga, nonché, il suo quinto spin off ” American Pie Presenta”. Il quinto capitolo si discosta dagli altri proprio per la presenza di sole donne come protagoniste del film, a differenza degli altri, dove i protagonisti principali, erano stati quasi sempre uomini.

American Pie presents – Girl’s Rules

Una scorpacciata di risate per una saga che non ha mai smesso di far ridere il pubblico a crepapelle. Un film all’insegna del divertimento e del buon umore in perfetto stile American Pie. Uscito su Netflix il 6 ottobre del 2020 American Pie presents – Girl’s Rules ci tiene compegnia oramai da diverso tempo. Dunque non è certo un film nuovo, ma certo è che guardarlo è sempre un piacere.

Come già riportato il nono film di American Pie è una sexy commedia americana che, a differenza dei precedenti film della saga, questa volta viene proposta da un punto di vista femminile. Il regista del film è Mike Elliott, mentre la sceneggiatura è stata elaborata a quattro mani ed è curata da Blayne Weaver e David H. Steinberg.

La trama

Abbiamo già detto che il film è diretto da Mike Elliott e l’ambientazione resta unvariato: è girato nello stesso contesto degli altri film usciti prima del nono episodio della saga. Le vicende narrate sono tutte al femminile e, per sottolineare la continuità con gli altri film, una delle protagonista è Stephanie Stifler, il cui cognome (senza voler anticipare nulla), ricorda quello del ben più noto Steve Stifler. Il personaggio di Noah Levenstein invece non ha preso parte al film, lasciandolo per la prima volta orfano di uno dei protagonisti principali.

Protagoniste delle vicende narrate dallo spin off del film di American Pie, sono Kayla, Annie, Michelle e la già citata Stephanie. Quattro ragazze, quattro amiche e liceali, che si apprestano a concludere l’ultimo anno di liceo. Proprio per rendere memorabile l’ultimo anno da liceli, le ragazze danno fondo a tutto il loro “Girl Power” per mettere sotto scacco tutte le persone interessanti per loro. Lo scopo è quello di far fare agli altri ciò che vogliono, per un tornaconto personale.

Il punto di vista femminile è il filo rosso dell’itera vicenda. Viene infatti messo in luce l’universo femminile con tutta la consapevolezza del proprio essere. Un mondo più contemporaneo dove vige una maggior consapevolezza della loro femminilità, del loro corpo e del sex appleal insito in ciascuna di loro.

Il cast

Le protagoniste indiscusse dello spin off di American Pie, “American Pie presents: Girl’s Rule”s sono quattro. A dare loro il volto sono: Lizze Broadway – Stephanie, Madison Pettis – Annie, Piper Curda – Kayla, Natasha Behnam – Michelle. Nel cast, inoltre, sono presenti: Ed Quinn, Darren Barnet, Zayne Emory, Zachary Gordon.