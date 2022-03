Quando esce animali fantastici 3? Data, uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Dopo tante vicissitudini, finalmente i fan del Wizanding World possono pregustare il nuovo trailer della saga di Animali Fantastici e dove trovarli. Il terzo capitolo ha dovuto, infatti, fare i conti con i continui ritardi provocati dalla pandemia, poi dal recast di Johnny Depp, impelagato nella battaglia legale con l’ex moglie Ambre Heard e le accuse di violenza domestica.

La Warner Bros Picture Group, attraverso il presidente Toby Emmerich, ha rivelato che il motivo dei ritardi è da ricercarsi, oltre che nella situazione sanitaria mondiale, anche nella volontà di non lasciare nulla al caso e di curare anche i minimi dettagli.

Anche il cast, pare, sia entusiasta della produzione e ritenga che il terzo capitolo della saga si preannunci come grandioso e spettacolare.

Data, uscita ufficiale

L’atteso annuncio del primo trailer, a cui è seguito un secondo pochi giorni fa, è arrivato proprio sul canale del Wizanding World dove la comunità di fan di Harry Potter interagisce, e probabilmente non è un caso che si è scelto di condividere la release proprio a ridosso del ventennale della saga dell’eroe di Hogwarts.

Nelle sale italiane l’uscita è prevista per il 13 aprile 2022 col titolo di Animali Fantastici 3 – Il segreto di Silente.

Nonostante i ritardi e le polemiche, non è difficile immaginare che i fan correranno al cinema per scoprire se le anticipazioni dei trailer manterranno le attese del prequel creato da J.K. Rowling.

Anticipazioni

Anche questo capitolo sarà ambientato molto tempo prima della nascita di Harry Potter, quando il mago oscuro più temuto non era Voldemort ma Gellert Grindelwald, probabilmente durante la Seconda Guerra Mondiale ma questa volta, dopo aver toccato New York e Parigi, le avventure si svolgeranno in Brasile, precisamente a Rio De Janeiro sebbene gran parte dell’ambientazione continuerà a svolgersi tra le mura della famosa scuola di magia di Hogwarts. Secondo le indiscrezioni, la trama vedrà il professor Albus Silente intervenire per fermare il perfido Grindelwald che, alla guida dei suoi seguaci senza scrupoli, tenterà di imporre il proprio potere su tutto il mondo magico.

Silente si affiderà a Newt Scamander, il magizoologo, il quale condurrà un coraggioso manipolo di maghi e streghe contro le schiere del potere oscuro; lo stesso Silente dovrà prendere parte allo scontro.

Il Cast

Il primo, importante, cambiamento riguarda, come già anticipato, l’allontanamento di Johnny Depp dal cast; al suo posto Mike Mikkelsen (Casino Royale, Hannibal, Rogue One: a Star Wars Story, King Arthur) che darà il volto a Grindelwald. Newt Scamander sarà ancora interpretato dal premio Oscar Eddie Redmayne (The Danish Girl, La teoria del tutto, Les Misérables). Jude Law (Il nemico alle porte, Sherlock Holmes, Il talento di Mr. Ripley, Gattaca) interpreterà il professor Albus Silente mentre Jacob Kowalski sarà impersonato da Dan Folger (Take me home, Fanboys).

I fan, dunque, dovranno pazientare ancora per poco: dopo la reunion del cast di Harry Potter il Wizarding World rilancia sul mercato la voglia di magia che i libri di J.K. Rowling hanno instillato in milioni di piccoli e grandi appassionati.