Quando esce attack on titan season 4 part 2? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Attack on Titan 4 parte 2 ha debuttato lo scorso 9 gennaio 2022 in simulcast su NHK e Crunchyroll. Al momento si può vedere in lingua originale con i sottotitoli, senza doppiaggio italiano. “Giudizio” è il primo episodio della serie, il numero 76. Gli episodi in uscita saranno in totale 12, portando a 28 il totale di puntate di questa ultima stagione. La durata sarà sempre di circa 25 minuti a episodio.

La data dell’uscita ufficiale dell’uscita in Italia

Al momento non sappiamo la data dell’uscita ufficiale dell’uscita in Italia e non sappiamo se gli episodi conclusivi della serie saranno doppiati su Netflix, perché i diritti sono in mano a Crunchyroll. Al momento la visione è riservata agli abbonati premium della piattaforma.

E’ invece possibile vedere gratuitamente i nuovi episodi di Attack on Titan 4 con una settimana di ritardo rispetto alla programmazione offerta agli abbonati. Per la puntata numero 80 bisognerà attendere il 13 febbraio prossimo.

Il genere della fortunatissima serie è dark fantasy. E’ scritto e disegnato da Hajime Isayama, che lavora alla produzione dell’opera da circa un decennio. L’autore è ha vinto il Premio Kodansha per il miglior manga shōnen nel 2011. Questa stagione è l’ultimo atto dell’anime di Isayama.

Il capolavoro narra che molti anni fa la razza umana è stata quasi sterminata dai giganti. I giganti erano privi di intelligenza e mangiavano carne umana per il puro piacere di essere crudeli più che per sfamarsi. Pochi umani sopravvissero al loro attacco e trovarono rifugio in una città circondata da mura altissime, più alte dei giganti.

Il protagonista Eren è un ragazzo che vive nella città, nella quale da secoli non si vedono più giganti. Un giorno accade che un gigante enorme appare nella città abbattendo le mura e l’adolescente Eren, superata la paura, decide di vendicare l’umanità.

Cast, protagonisti, doppiatori

I tre protagonisti principali della storia sono Eren Jaeger, Mikasa Ackermann e Armin Arelet.

L’impulsivo e idealista Eren ha l’obiettivo di distruggere la razza umana, dopo che sua madre è stata divorata da un gigante. Il doppiatore del protagonista è Alessandro Ward, attore e doppiatore con una lunga carriera nonostante la giovanissima età. L’autore, per poter completare il doppiaggio dell’opera alla quale è affezionato ha lanciato una petizione con queste parole:

“Il doppiaggio dell’attacco dei giganti è stato un lavoro fatto con grande impegno e dedizione da parte di tutti. Infatti sono più di 6 anni di lavoro che andrebbero in fumo senza una giusta conclusione. Tutti quelli convolti in questa lavorazione hanno sempre donato i propri cuori per rendere questo prodotto fruibile anche nella nostra lingua. Non lasciamo che ci tolgano il piacere di poterci godere la parte finale di questa meravigliosa serie”

Mikasa è la sorella adottiva di Eren, legatissima al fratello dopo la morte dei genitori, è un’abile guerriera. Indossa sempre la sciarpa rossa ricevuta dal fratello. La doppiatrice è Elena Perino.

Armin è amica di Mikasa ed Eren, e diversamente fisicamente e psicologicamente debole, preferire la parola ai combattimenti. La doppiatrice è Gaia Bolognesi.

Anticipazioni

La stagione finale dell’Attacco dei Giganti è ricca di colpi di scena. Nei prossimi episodi sarà svelato il piano di Eren. La scorsa settimana il colpo di scena è stato il lavaggio del cervello di Grisha ad opera del figlio ed Eren è riuscito a disintegrare il piano di Zeke e liberarsi delle catene.

Grandi colpi di scena si stanno susseguendo senza sosta nella stagione finale de L’Attacco dei Giganti e molti altri attendono di essere svelati nel corso delle rimanenti puntate. Tra due episodi, tuttavia, verremo finalmente a conoscenza del vero piano da brividi di Eren.

E forse, sapremo anche se l’appello di Luca Ward sarà ascoltato e se, e quando, potremo vedere la serie in lingua italiana.