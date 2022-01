Quando esce Bad Boys 4?Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Non si sa ancora nulla sulla data di uscita ufficiale del film Bad Boys 4. Lo scorso anno è uscito Bad Boys for Life, film diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Si è trattato del terzo capitolo di quella che è diventata una delle serie più famose: Bad Boys. Nel film i protagonisti sono Will Smith e Martin Lawrence, nel ruolo dei due detective Mike Lowrey e Marcus Brunett.

Il film uscito nel 2020 e quello in produzione, fanno seguito a Bad Boys del 1995 e a Bad Boys II del 2003. Entrambi i film furono diretti da Michael Bay, in cui furono introdotte delle scene ricche di esposioni nella pellicola. Mike e Marcus sono intenti a risolvere ogni caso. Mike, un giorno, viene quasi fatto fuori da un colpo di sparo appena fuori la città di Miami. I due uniscono le forze per rintracciare il criminale dietro questi attacchi.

Il cast di Bad Boys 4

É sncora in fase di produzione l’ultima pellicola. Chirs Bremner starebbe lavorando alla sceneggiatura del quarto capitolo, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter. Bremer è stato anche lo scrittore del terzo flm insieme a Peter Craig e Joe Carnahan. L’indecisione riguarda ancora il regista del quarto film. Non si sa se questa sarà affidata a Adil El Arbi e Bilall Fallah, che hanno già girato il terzo capitolo. Nel quarto sarebbero riconfermati i due protagonisti: Will Smith e Martin Lawrence.

Non essendoci ancora notizie certe sul quarto capitolo, è molto probabile che la produzione sia, però, già a lavoro. Questo perchè l’ultimo film ha ottenuto un grande successo, incassando 424 milioni di dollari e il quarto potrebbe bissarne il successo. Qualche anno fa la casa di produzione cinematografica Sony Pictures aveva rivelato i mesi di uscita degli ultimi due capitoli: Bad Boys 3 a febbraio del 2017 e Bad Boys 4 a luglio del 2019. Purtroppo le tempestiche non furono rispettate per diverse ragioni, a partire dalla mancanza di budget per la produzione del film, ai diversi impegni degli attori.

La trama di Bad Boys

La trama del quarto film potrebbe non essere collegata al terzo capitolo, dove non c’è stata una vera e propria conclusione che avrebbe potuto mettere la parola fine al franchise. Dunque sembra che le avventure future di Mike Lowrey e Marcus Burnett siano destinate a continuare. Con loro c’è una nuova squadra tutta focalizzata sulla tecnologia.

Bad Boys, una volta uscito al cinema, sarà disponibile anche sulle piattaforne Now TV e TimVisione. Il terzo capitolo, invece, è già disponibile su Netflix.

Il cast

Nel cast saranno presenti gli stessi attori di Bad Boys 3.