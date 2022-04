Quando esce Better Call Saul 6? Data, uscita ufficiale, anticipazioni, cast.

E’ un ritorno esplosivo e da record in termini di visualizzazioni, quello dell’ultima stagione di Better Call Saul 6. Dopo due anni di attesa è stata annunciata la data ufficiale della messa in onda: il 18 aprile sulla piattaforma AMC, mentre il 19 aprile l’ultima stagione della serie è stata inserita nel catalogo Netflix.

Due date di uscita per Better Call Saul

L’avvocato più stravagante di Albuquerque, come annunciato dalla AMC, ci accompagnerà fino ad estata inoltrata, con ben 13 episodi. La final season, seppur la data di uscita è stata annunciata per il 18 e 19 aprile, è stata divisa in due parti. La prima, uscita una settimana fa, verrà trasmessa a cadenza settimanale, per la seconda dovremo aspettare luglio.

Un episodio a settimana, per un totale di sette, fino al 23 maggio, i resanti 6 verranno trasmessi nella stessa modalità a partire dall’ 11 luglio su AMC e dal 12 su Netflix, fino al 15 agosto (l’ultimo su Netflix sarà disponibile dal 16 agosto).

Due special guest amatissime in Better Call Saul 6

Le anticipazioni relative alla stagione finali di Better Call Saul 6 hanno confermato la presenza di due attori che lasceranno entusiasti i fan della serie e non solo. E’ stata infatti confermata la presenza nel cast di Bryan Cranston e Aron Paul alias Walter White e Jesse Pinkman, gli amatissimi protagonisti di Breaking Bad, di cui Better Call Saul è lo spin off.

Non è ancora chiaro il modo in cui i due interagiranno con il cast di Better Call Saul, quello che sappiamo fin da ora però, è che il pubblico è andato in visibilio per la notizia, confermando dunque il record di ascolti per la messa in onda delle prime puntate.

Il cast di Better Call Saul 6

Grandi conferme, nuovi volti e piacevoli sorprese ci accompagneranno nella stagione finale di Better Call Saul. Confermato al timone Bob Odenkirk (Saul Goodman), affiancato da Rhea Seehorn nel ruolo di Kim, Jonathan Banks nel ruolo di Mike, Giancarlo Esposito nelle vesti di Gus.

E ancora: Michael Mando interprete di Nacho Varga, Tony Dalton come Lolo Salamanca, Patrick Fabiam nel ruolo di Howard Hamlin. Accanto ai personaggi principali ci saranno anche una serie di personaggi secondari, come Hector Salamanca, oramai costretto a vivere in una casa di riposo e gli iconici gemelli Salamanca: Daniel e Luis Moncada.

Infine, come anticipato, due special guest d’eccezione inizieranno a muovere i passi verso la definizione della storia di Breaking Bad: Aron Paul e Bryan Cranston, i cuochi di Metanfetamine Jesse e Walter.

A partire dunque dal 18 aprile su Netflix torneranno a farci compagnia gli intrecci e le storie di vita di Better Call Saul e il finale non potrà che essere davvero esplosivo.

Una piccola curiosità: è la prima volta che uno spin off supera il numero degli episodi della serie principale. Breaking Bad, infatti, è composto da 62 episodi. Better Call Saul ha avuto 10 episodi nelle prime 5 stagioni, la sesta è composta di 13 episodi, per un totale di 63, uno in più di Breaking Bad.