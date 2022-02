Quando esce Blocco 181? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Blocco 181 è una serie Sky Original che ritrae le periferie italiane e della quale ancora non conosciamo la data ufficiale dell’uscita. Giovedì 3 febbraio è uscito il primo teaser trailer della serie. Sky twitta alle 10 di oggi, venerdì 4 febbraio: “Attenzione, stiamo per sganciare la bomba”.

Le periferie di Milano in Blocco 181

Nella serie, al posto dei sobborghi campani di Gomorra, vedremo i quartieri multietnici di Milano. Blocco 181 è un complesso edilizio, in questo spazio si muove un cast promettente di attori giovanissimi. Il rapper italiano Salmo è attore, interpreta un gangster, ed è anche supervisore musicale e produttore creativo della serie TV.

In questa fiction la periferia di Milano è l’ambiente nel quale si muove la criminalità, e insieme le tensioni e gli amori dei protagonisti.

I tre registi della serie

La serie è diretta da un team di tre registi, il fuoriclasse Giuseppe Capotondi e due eccellenti professionisti, Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Giuseppe Capotondi è il regista degli ultimi 4 episodi di Suburra ( gli altri sono Michele Placido e Andrea Molaioli). Ha diretto, oltre a Suburra, La Doppia Ora e La tela dell’inganno.

Spiega Giuseppe Capotondi:

“In Blocco 181 racconteremo una storia in cui i personaggi non fanno quello ci si aspetta da loro. In un mondo in cui si naviga a vista, in cui spesso l’orizzonte è coperto dalla nebbia, è impossibile seguire perfettamente la riga di mezzeria. I nostri protagonisti fanno di tutto per emanciparsi dalle famiglie, dai costrutti sociali, da loro stessi: un po’ per ambizione, per innamorarsi, o per guadagnare potere. Per cercare di essere felici. Ecco perché sono molto contento di far parte del team creativo di Blocco 181. Con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, insieme alla produzione Sky Studios, stiamo immaginando e vogliamo realizzare una favola nera in cui domini l’inaspettato dell’animo umano: ciò che per me, da regista, è più interessante raccontare”.

Il cast

Oltre al rapper italiano Salmo gli attori del cast sono Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero.

Salmo interpreta Snake, ex pugile che trasforma la sua palestra nel quartier generale della sua attività criminale nel Blocco.

Laura Osma, attrice colombiana nata nel 1995 è Bea, una ragazza latinoamericana che dovrà scegliere tra la fedeltà alla famiglia o quella alla la sua gang nel tentativo di cambiare vita. Alessandro Piavani, classe 1993, ha recitato, giovanissimo nel cast di La mafia uccide solo d’estate, è Ludo.

Alessandro Tedeschi sarà i Lorenz, collega di Snake (Salmo) alla palestra.

L’attenzione del pubblico si concentra sul rapper che, sicuramente, conosce bene il mondo delle periferie milanesi, e che lo vedremo al suo debutto come attore.

“Con questa serie vorrei continuare ad andare oltre – ha infatti dichiarato il rapper – anche nel racconto della periferia, mostrandola per ciò che è e che mi ha sempre affascinato, un mondo stratificato in cui c’è già tutto: caos, vitalità, potere, debolezze, conflitti, passione. Da tutto questo nascono ricchezza ed energia, che sono anche gli elementi che serviranno a questa storia per andare oltre”

Andrea Dodero, classe 1997, che ha partecipato alla serie Non odiare e L’allieva interpreta Mahdi. I due amici sono uniti da un legame indissolubile che si snoda nel quartiere della periferia milanese e che diventerà teatro di una storia di amore, di amicizia, di vendetta, di libertà e affermazione personale.

Il fotoreporter di guerra Gabriele Micalizzi, collaboratore di numerose testate in tutto il mondo racconta, con il suo straordinario le immagini.