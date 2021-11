Quando esce Call of Duty Vanguard? Storia, prezzo, recensioni

Call of duty Vanguard è un videogioco del genere sparatutto in prima persona. E’ la novità del 2021 di cui gli appassionati vogliono conoscere ogni dettaglio in anteprima, riguardo la sua storia, il prezzo e le eventuali recensioni.

Call Of Duty Vanguard e sue caratteristiche

Il videogioco è stato sviluppato da Sledgehammer Games e pubblicato da Activision. È programmato per il rilascio in tutto il mondo il 5 novembre 2021. Call of Duty Vanguard è adatto a Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S.

Il mercato si è già messo in moto ed è possibile preordinarlo su Amazon. Il prezzo suggerito è di 74,99 euro e alcuni hanno giocato alla versione beta a settembre e si possono trarre ulteriori informazioni sul videogioco.

La storia di Call of Duty Vanguard

L’ambientazione è quella della seconda guerra mondiale e narra le origini delle forze speciali impegnate durante il conflitto. Si può giocare in una serie di teatri operativi con varie modalità, equipaggiamenti e location inedite. Il giocatore sarà quindi coinvolto nelle battaglie più famose e potrà scegliere tra vari fronti: Nord Africa, Normandia, Russia, Pacifico o battaglia di Berlino.

Oltre agli scontri più famosi, il videogioco si sofferma anche su operazioni spesso trascurate, ma altrettanto significative per l’andamento della guerra. Tra queste figura ad esempio lo scontro Hotel Royal, successivo allo sbarco alleato del D-Day, che ha messo in primo piano le gesta di un nucleo della resistenza francese, in appoggio agli alleati.

Recensioni e curiosità

Chi ha usato la versione beta di Call of Duty Vanguard, apprezza le location inedite e ha fatto sfoggio di abilità utilizzando 16 mappe, giocando secondo le modalità classiche di Call of Duty, e le altre 4m collegate a Pattuglia e Collina dei campioni, per autentici veterani.

Lo shooting sembra immediato e semplice da padroneggiare. Una nuovissima modalità Zombie e comparto grafico di alto livello, promettono fedeltà visiva mozzafiato e prestazioni grafiche impressionanti.

Emergono però alcuni dubbi sul bilanciamento delle armi in dotazione, che potrebbe essere ancora più preciso ed equilibrato, e non guasterebbero miglioramenti di dettaglio in alcune mappe operative. In ogni caso, i giocatori si pronunceranno a partire dal 5 novembre, offrendo ulteriori feedback.

Tutti pronti dunque a comandare una squadra di 4 elementi scelti delle forze d’élite in mezzo a terrificanti ed epici scontri per cambiare il destino dell’umanità. Controllate l’equipaggiamento, organizzate il team e poi in battaglia!