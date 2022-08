Quando esce Cruchyroll? Quanto costa, su quali piattaforme

Quando esce Cruchyroll? Iniziamo per gradi… Spieghiamo intanto in cosa consiste il servizio streaming on demand nato in America il 14 maggio del 2006, ma attivo in Italia dal 2015. Crunchyroll è, infatti, sì un servizio streaming, ma è specializzato nella produzione e distribuzione di anime, manga, musica e videogiochi.

Crunchyroll, negli anni, ha rivelato il suo primato nella diffusione di prodotti di animazione giapponesi in Italia contando sempre più neofiti. La stagione estiva 2022 ha preso il via ormai da tempo, le serie doppiate sul servizio streaming sono iniziate il 18 luglio scorso rispondendo alle richieste degli appassionati.

Le serie estive

In questi mesi estivi hanno fatto ritorno, diverse serie e tra le altre: Classroom of the Elite con gli studenti della Classe-D, uno speciale di Dr. Stone, Fuuto Pi con Kamen Rider W, Shotaro Hidari e Philip, My Hero Academia nella lega di baseball per eroi, le feroci squadre di Bushi che combattono fino all’Isola di Awaji, i nuovi episodi di Orient, Tsukasa e Nasa nelle avventure da cosplayer e un episodio speciale di Tonikawa: Over the Moon for You. Sono solo alcune delle novità in serbo per questa stagione entrata ormai nel vivo della programmazione Crynchyroll.

Quanto costa Crunchyroll?

Crunchyroll offre la possibilità di vedere i nuovi episodi disponibili solo un’ora dopo che sono andati in onda in Giappone. Il costo per abbonamento Fan mensile è di 4,99 euro, quello Mega Fan, invece, è di 6,99 euro al mese. Ma è possibile anche un abbonamento annuale al costo di 64, 99 euro l’anno.

Come si accede al servizio?

Creato l’account, c’è la possibilità di una prova gratuita di 14 giorni, senza alcun impegno per la sottoscrizione di un eventuale abbonamento. Tutto quello che bisogna fare, poi, è assicurarsi che la Smat Tv sia connessa al wi fi e sarà possibile iniziare a usufruire del servizio.

L’account può essere utilizzato da un massimo di 3 persone, per mezzo della condivisione delle credenziali di accesso a Crunchyroll

Manga Crunchyroll

Oltre a offrire il servizio streaming, Crunchyroll dà la possibilità di leggere manga, anche attraverso una app, The Crunchyroll Manga app. Esiste una vera e propria community globale su social, eventi, giochi, prodotti, produzione e distribuzione di contenuti e anche di manga che agevolano gli iscritti.

Crunchyroll è diventata con il trascorrere del tempo e forse anche con il semplice passaparola tra gli abbonati molto più popolare. Attualmente conta oltre 5 milioni di abbonati e oltre 90 milioni di utenti che si sono registrati in oltre 200 Paesi.

Su quali piattaforme si utilizza

Il suo utilizzo è molto semplice sia su smartphone che su computer o anche console oppure televisore. Si tratta di un servizio molto compatibile che consente l’utilizzo quasi su quasi tutte le piattaforme.

E’ studiato in modo tale da consentire al fruitore di adoperarlo anche su due dispositivi all’unisono. Se ad esempio si ha una Ps4 e un pc Crunchyroll si può aprire su tutti e due contemporaneamente. Per un buon rendimento del servizio, però, è importante avere una buona connessione internet, soprattutto se si intendono vedere video in HD.