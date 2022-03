Quando esce Don Matteo 13? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

I moltissimi telespettatori che seguono la longeva fiction trasmessa dalla Rai non dovranno attendere ancora molto per la partenza del nuovo capitolo che narra le avventure del prete più famoso d’Italia, Don Matteo, e, da questa stagione, del suo successore in corso d’opera, Don Massimo. Ma quando verrà trasmessa la prima puntata della nuova stagione che in tanti definiscono rivoluzionaria?

Quando esce Don Matteo 13

Come molti fan già sapranno, l’esordio di Don Matteo 13 era in programma il 10 Marzo, ovvero oggi. Ma la scorsa settimana, a causa di una modifica del programma del palinsesto Rai è stata posticipata alla fine del mese. Cambiamento causato da due fattori sconnessi tra loro. Il primo, è legato alle questione che riguarda il drammatico scenario di guerra al quale stiamo assistendo nelle ultima due settimane tra Ucraina e Russia. Infatti, per poter dar voce alle angosciati notizie che provengono dal fronte ucraino, il 24 febbraio scorso la Rai ha optato per un TG1 Speciale in prima serata facendo slittare Doc 2 ( serie con Luca Argentero nel ruolo di protagonista) e di coseguenza Don Matteo,di una settimana. Mentre il secondo riguarda la semifinale play-off Italia-Macedonia che ci sarà il prossimo 24 Marzo, in diretta sui canali Rai. A seguito di questo doppio slittamento, la prima di Don Matteo 13 dovrebbe andare in onda giovedì 31 marzo, salvo imprevisti.

Anticipazioni e cast di Don Matteo

Con l’avvento della nuova stagione vedremo dei cambiamenti significati ai vertici del cast, soprattutto per gli appassionati del personaggio di Don Matteo interpretato da Terence Hill. Infatti vedremo il celeberrimo prete umbro passare il testimone ad un nuovo sacerdone che prenderà le sue veci a Spoleto, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Un passaggio storico, una staffetta che segna un nuovo inizio per la serie. Luca Bernabei, ammistratore delegato delle Luc Vide S.p.a (la casa di produzione della serie) mette a confronto i modi di fare del vecchio e il nuovo sacerdote dichiando in un’intervista che “Hill è un angelo viaggiatore, Bova è un ex carabiniere. Fa ridere perchè all’inizio il maresciallo Cecchini(Frassica) non lo riconosce, non vuole dargli informazioni, vuole solo che torni Don Matteo. Bova, o meglio Don Massimo, è un prete più sanguigno, più uomo. Terence, era l’evoluzione di di Don Camillo.”

Ma chi sono gli altri personaggi della nuova stagione di Don Matteo?

Oltre alla staffetta di cui vi ho parlato sopra c’è da registrare un altro ritorno importante: Flavio Insinna nel ruolo del Capitano Anceschi (ormai colonnello e anche divorziato). Nel ruolo di vescovo e consigliere spirituale di Don Massimo vedremo una new entry di lusso, Giancarlo Magalli ( già accostato al cast nelle stagioni precedenti). Anche in questa stagione rivedremo la Capitana Olivieri (Maria Chiara Giannetta), il pm Nardi (Maurizio Lastrico), Sergio( Dario Aita), Pippo (Francesco Scali), Natalina ( Nathalie Guetta). Come ultimo personaggio, non per importanza, ritroviamo l’immancabile Maresciallo Cecchini (Nino Frassica).

Puntate e streming

In totale le puntate della tredicesima stagione saranno 10, come la dodicesima. Vi ricordo, inoltre, nel caso in cui doveste avere con il digitale terrestre del vostro televisore è sempre possibile guardare la serie sulla piattaforma steaming Rai Play. Le puntate verranno caricate non appena finite in chiaro in TV. Il servizio è del tutto gratuito. Vi lascio il link della piattaforma

https://www.raiplay.it/