Quando esce Dynasty 5 ? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

La stagione Dynasty 5 è ormai alle porte. A sorpresa la serie tv torna in onda prima del previsto e il suo debutto ha già una data ufficiale: il 20 dicembre 2021 con un doppio episodio. Successivamente andrà in onda il venerdì. In Italia la quinta stagione uscirà su Netflix, non appena si sarà conclusa negli Stati Uniti.

Il Cast di Dynasty 5

Non sappiamo ancora quali potrebbero essere gli sviluppi dei personaggi della serie tv. Ecco, però, l’elenco di attori e personaggi ad oggi in onda:

Elizabeth Gillies è Fallon Carrington

Robert Christopher Riley è Michael Culhane

Sam Adegoke è Jeff Colby

Rafael de la Fuente è Sam Jones

Grant Show è Blake Carrington

Elaine Hendrix è Alexis Carrington

Daniella Alonso è Cristal Jennings

Maddison Brown è Kirby Anders

Sam Underwood è Adam Carrington

Adam Huber è Liam Ridley

Michael Michele è Dominique Deveraux

Con l’usicta dell’episodio 13 della stagione 4 c’è stata la morte di un personaggio, ovvero Joseph Anders, interpretato da Alan Dale.

La serie TV è una produzione CBS Television Studios in associazione con Fake Empire. Josh Schwartz, Stephanie Savage, Sallie Patrick, Esther e Richard Shapiro e Brad Silberling figurano come produttori esecutivi.

Gli episodi

Fin dal primo capitolo, la serie è stata formata da 22 episodi. Per la quarta stagione c’erano stati tanti dubbi, ma alla fine ne sono stati confermati 22 anche per quest’ultima. Dunque, anche per Dynasty 5 non ci dovrebbero essere grandi cambiamenti. Fino al 2019 Netflix ha trasmesso gli episodi a distanza di un giorno dalla loro messa in onda negli Stati Uniti, permettendo a tutti gli appassionati della Serie di seguirli quasi in contemporanea con gli Stati Uniti. Con l’uscita della terza stagione questo aspetto è cambiato. La stagione è stata rilasciata per intero, una volta terminata la messa in onda in America. Per questo la quinta serie dovrebbe risultare disponibile sullo streaming entro l’estate 2022.