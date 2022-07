Quando esce Fifa 23? Prezzo, campionati, curiosità

Se si parla di gaming e di calcio il titolo FIFA troneggia su tutti gli altri giochi, seppure non tutte le sue versioni abbiano soddisfatto gli appassionati. Dopo l’ultimo FIFA 2022, uscito il 27 settembre 2021, il quale ha raccolto pareri contrastanti, cresce l’ hype per l’uscita di FIFA 23. Andiamo quindi a scoprirne fatti e indiscrezioni.

In arrivo la nuova versione del leggendario titolo

La release dello storico videogioco sarebbe prevista nel nostro paese attorno all’autunno, in particolare per settembre. FIFA 23 può ovviamente essere preordinato già prima di questa data, in modo che tutti i fan sfegatati possano accaparrarselo senza rischiare di vederselo soffiare sotto al naso. Chi possiede già la versione precedente del game avrà la possibilità di comprarlo con un vantaggioso sconto del 20%, ordinandolo direttamente dal menù all’interno del titolo già in possesso. In alternativa sarà possibile preordinarlo dal negozio online, dove lo sconto ammonta al 10%.

Si sa già che FIFA esce in due versioni: una standard, al prezzo di circa 69/79 euro e una Ultimate Edition sui 99 euro, insomma più o meno le stesse cifre delle uscite precedenti. Chi sceglierà quest’ultima potrà avere per sé il game con quattro giorni di anticipo rispetto agli altri. Le piattaforme su cui è prevista l’uscita sono: PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Ulteriori indiscrezioni

Non perde lo smalto questo titolo targato EA Sports, continuando ad incassare grandi cifre. Si riconferma uno degli appuntamenti dell’anno anche grazie alla modalità Ultimate Team, amatissima dai fan che si sbizzarriscono sul web con unboxing e reactions. Rimanendo una pietra di paragone per tutti gli altri videogiochi sportivi, FIFA unisce vecchi e nuovi ammiratori, eppure a quanto pare la fine del titolo è vicina. FIFA 23 potrebbe essere l’ultima manche, in quanto la casa di produzione ha altro in cantiere; si tratta di una decisione che nulla ha a che vedere con le recensioni negative di parecchi fan sulle ultime versioni. Ma niente paura: si tratterà unicamente di un cambio di denominazione. Top secret la copertina ma certa la presenza di tutte le maggiori squadre di calcio, salve alcune rare eccezioni. La casa rivale Konami intanto passa all’attacco con la proposta di eFootball, disponibile gratis per tutti.

I segreti del successo della serie FIFA

FIFA rimane il gioco più amato dai fan del calcio, che vi ritrovano tutti i loro beniamini, aggiornati in base alle formazioni attuali delle squadre, nonché le dinamiche emozionanti che tengono col fiato sospeso durante una partita. Non è un mistero che i calciatori siano degli idoli per la maggior parte degli uomini: sono famosi, ricchi e circondati da belle donne.

Parte del segreto di un titolo come FIFA sta dunque nell’immedesimazione, nella possibilità di scegliere chi essere in questo parterre dorato e interpretarne le prodezze campistiche, a cui si unisce la passione del gioco del calcio con le sue dinamiche e tecnicismi. C’è poi la questione dello stretto legame del videogame col calcio ufficiale, che lo ha reso quasi un’estensione ufficiale di questo sport.