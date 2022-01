La platea degli show televisivi propone, da diversi tempo a questa parte, dei format in grado di conquistare il cuore di qualunque appassionato. I generi che caratterizzano queste produzioni televisive (ambiziose o meno) riescono ad andare ben oltre i soliti canoni per far sì che ci si ricordi di un attore o di una trama vita natural durante. How I Met Your Father è una delle serie TV più attese degli ultimi anni. Ragion per cui, occorre fare il punto della situazione approfondendo ogni singolo aspetto di questo show, dal cast alle anticipazioni sulla trama principale.

How I Met Your Father: le anticipazioni legate alla trama

La sitcom americana in questione porta la firma di Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger ed è il sequel spin-off del celeberrimo How I Met Your Mother. Sebbene la produzione ami definirlo un prodotto autonomo, i rimandi alla serie precedente ci saranno eccome. Dopo qualche anno di gestazione, questa serie TV ha ricevuto il cosiddetto semaforo verde da Hulu, una piattaforma streaming a stelle e strisce che opera nel circuito dell’intrattenimento dal 2007. Perciò, dopo un 2021 all’insegna dell’impegno, degli appuntamenti e delle scadenze da rispettare affinché filasse tutto per il verso giusto, si è giunti finalmente alla conclusione e alla realizzazione, almeno sulla carta, delle puntate previste (10).

La trama ruota intorno a Sophie, la quale narra al proprio figlio le vicende che l’hanno condotta a conoscere suo padre. Un modus operandi identico a quello adottato da Ted in How I Met Your Mothere che, quindi, crea già una continuità col famoso predecessore. La storia avrà, come collocazione temporale, il 2021. Sophie e i suoi amici cercheranno di dare una svolta alla propria esistenza tra precariato, relazioni sentimentali deludenti e tanto altro ancora. Insomma, con How I Met Your Father ci sono tutti i presupposti per replicare l’exploit globale dello show che l’ha preceduto.

Data di uscita ufficiale e cast

How I Met Your Father ha debuttato ufficialmente il 18 gennaio del 2022. Il prossimo episodio è previsto per il 25 gennaio del 2022 ma non si conosce ancora il nome del regista che dirigerà il tutto. C’è da dire che l’esordio di questa serie TV è stato accolto con meno entusiasmo del previsto. I riscontri alquanto negativi da parte di fan irriducibili e occasionali hanno fatto registrare delle votazioni, sul web, alquanto preoccupanti. Ad ogni modo, c’è tutto il tempo per recuperare e per dare uno spessore concreto sia alla narrazione che ai personaggi coinvolti.

A tal proposito, è necessario dire che il ruolo della protagonista è stato affidato a Hilary Duff. La cantante e attrice americana è già nota ai fan del piccolo schermo per le sue incursioni in Younger e in Lizzie McGuire. Al cast si è poi aggiunto un altro attore di spessore come Chris Lowell, famoso per la sua partecipazione in Veronica Mars e che vestirà i panni di Jesse, co-protagonista dello show. Gli altri nomi in tal senso sono, invece, Tom Ainsley, Francia Rasia, Suraj Sharma e Kim Cattrall (che ha preso parte anche al popolarissimo Sex & the City).