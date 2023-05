Quando esce iOS 16.4? Uscita, novità, beta

Ci siamo, è arrivato iOS 16.4 il nuovo aggiornamento della Apple per i suoi dispositivi mobili. Si tratta sicuramente di un aggiornamento molto atteso perché già dalle versioni beta aveva dimostrato di poter avere delle novità molto interessanti per l’utenza. In genere però quando arriva un aggiornamento per l’iPhone c’è sempre grande attenzione anche perché di solito arrivano degli stravolgimenti che spiazzano gli utenti con moltissimi che si potrebbero ritrovare a dover affrontare una sorta di recap per capire dove mettersi le mani.

Sono diverse le nuove funzionalità che hanno così reso possibile il fatto che si possa ancora migliorare sotto diversi punti di vista. Le migliorie su un argomento che già rasenta la perfezione di fatto sono molto interessanti perché stimolano la curiosità e riescono a dare un ulteriore scatto al pubblico e a chi si trova di fronte allo schermo di un dispositivo che non ha pari livello sul mercato.

iOS 16.4 l’uscita e le novità

L’aggiornamento iOS 16.4 è stato rilasciato proprio oggi, ma da diversi giorni le versioni beta hanno permesso al pubblico di capire qualcosa di quello che li stava per travolgere. La primissima novità in merito è quella delle notifiche push dalle Web App queste appariranno insieme a tutte le altre sopra proprio la schermata di blocco e saranno notificate anche sull’Apple Watch associato al dispositivo in questione. Entrando nel menù delle impostazioni e accedendo alla schermata delle notifiche ci possiamo rendere conto anche di come sarà possibile gestire anche le autorizzazioni che di fatto possono essere impedite per le app che non ci appartengono e non riconosciamo. Inoltre le Web App si possono ovviamente inserire in Home e non solo come in precedenza accadeva solo ed esclusivamente per Safari.

Tra le altre novità c’è anche l’inserimento di 21 nuove emoji all’interno della messaggistica. Tra queste viene segnalata una faccina che trema oltre a nuovi animali come alce, oca e medusa che prima non c’erano. Simpatica invece è la mano che spinge verso lo schermo che di fatto rappresenta un rifiuto quando si riceve un consiglio fino ai cuori arricchiti dei colori rosa, grigio e azzurro. Sono però solo alcune delle novità in merito all’aggiornamento.

Le altre novità

Tra le grandi novità dell’aggiornamento iOS 16.4 c’è sicuramente l’isolamento vocale, di cosa si tratta? Praticamente durante le telefonate su rete cellulare ci troviamo a veder ridotto decisamente il rumore dell’ambiente di sottofondo per permettere una conversazione con chi è dall’altra parte della cornetta, senza tutti quei fastidiosissimi rumori che ci troviamo ad ascoltare di volta in volta e che ci rendono la telefonata a tratti incomprensibile. Sarà tutto disponibile per i modelli di iPhone SE 2020 e tutti quelli successivi.

L’app Podcast della Apple poi sarà migliorata con l’inserimento di una sezione “Canali” nella Libreria. Questo ci permetterà di rendere tutto più facile, con l’esperienza da seguire che sono straordinariamente migliorate. Da Up Next ci sarà la possibilità anche di rifiutare un episodio o accedere a una riproduzione successiva. Tra le altre cose ci sono delle scorciatoie e una rinnovata architettura dell’Apple HomeKit che regala delle funzioni più interessanti dal punto di vista grafico.