Quando esce Lol Chi ride è fuori 4: date uscita, Prime Video, concorrenti

Lol Chi ride è fuori 4 è già stato annunciato, ci sarà una nuova stagione del programma comico di Prime Video. Prima di svelare cosa sappiamo in merito possiamo specificare che si tratta di un format che sta avendo successo in tutto il mondo. Al momento per la nuova stagione non c’è una data ufficiale, ma sappiamo che tornerà in streaming a disposizione all’inizio del prossimo anno, anche se il mese è difficile capirlo visto che nelle prime edizioni si sono vissute date differenti.

Nelle ultime ore gira una lista di papabili concorrenti anche se non sono stati fatti annunci. Si vociferano questi nomi: Aldo Giovanni e Giacomo, Antonio Albanese, Francesco Paolantoni, Luciana Littizzetto, Renato Pozzetto, Edoardo Tavassi, Max Tortora, Valeria Graci, Fabio De Luigi, Geppi Cucciari, Raoul Cremona, Maurizio Casagrande, Lella Costa, Teresa Mannino. A oggi però è davvero difficile fare una distinta e fare dei nomi.

Lol chi ride è fuori, la storia del programma

La prima edizione di Lol chi ride è fuori è stata messa in onda nell’aprile del 2021 con Mara Maionchi al fianco di Fedez alla conduzione. A vincere, un po’ a sorpresa, fu Ciro Pirello dei The Jackal. La seconda edizione invece fu trasmessa tra febbraio e marzo del 2022 e a vincere fu Maccio Capatonda con Frank Matano che prendeva il posto di Mara per poi ritornare nella terza.

La terza stagione è stata messa in onda nel marzo scorso con vincitori a pari merito Fabio Balsamo dei The Jackal, ormai istituzioni del programma, e Luca Bizzarri. In tutte e tre le stagioni alla regia abbiamo visto Alessio Pollacci. tante battute iconiche e addirittura la nascita di un personaggio e di una serie tv “So Lillo”. Sono numerosi i meme diventati virali tratti proprio dalla trasmissione.