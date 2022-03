Quando esce Lupin 3? Data uscita ufficiale, anticipazioni, cast

Per tutti gli appassionati della fortunata serie Lupin, ci sono buone notizie in arrivo: la terza stagione sulla piattaforma Netflix arriverà questa estate.

Lupin 3: data di uscita ufficiale

La prima stagione della serie Lupin, ha debuttato il streaming ad inizio 2021, mentre la seconda sempre nell’estate dello stesso anno. Ora i numerosi fan sono in fibrillazione nell’attesa della terza stagione, già denominata Lupin 3.

La produzione e le riprese di questa terza parte sono ampiamente iniziate e dovrebbe arrivare in tv già a partire da questa estate 2022, secondo le indiscrezioni più accreditate e comunque, al più tardi, entro l’inizio del 2023. I primi due capitoli della serie Lupin sono stati girati contemporaneamente, al contrario di questa terza stagione che ha richiesto un po’ più di tempo. Bisognerà quindi pazientare ancora prima di assistere alle nuove avventure del ladro gentiluomo più famoso del secolo. La serie ha avuto una riuscita straordinaria su scala mondiale, era quindi inevitabile che fosse riconfermata una terza stagione. L’ispirazione è arrivata anche dalle 39 novelle e dai 17 romanzi sulle storie di Lupin che alimenteranno le trame dei nuovi episodi e si intrecceranno a loro volta con gli aspetti più salienti e coinvolgenti dei nuovi ed attuali scenari socio-politici.

Anticipazioni sulla trama

I fan più agguerriti sperano di poter assistere ad un racconto avvincente anche per questa terza serie, che sia in grado magari di svelare i dubbi rimasti irrisolti ed in sospeso alla fine della seconda serie.

Finora ogni stagione della serie Lupin ha avuto cinque episodi per parte, quindi, se si seguirà lo stesso schema, anche per questo Lupin 3 si avranno cinque episodi. Netflix non ha ancora confermato una data di uscita ufficiale.

Per le anticipazioni, finora si sa che Lupin 3 si concentrerà sulla vita di Assane e comprenderà anche dei flashback delle sue esperienze passate. Hubert Pellegrini, dopo aver confessato i suoi crimini, è stato arrestato e quindi lo scopo principale di Assane è stato raggiunto. Assanne però non è completamente soddisfatto e quindi lascerà la città e si trasferirà all’estero: prima di partire però si riconcilierà con Claire e Raul e prometterà di tornare. Che fine farà però Hubert? Forse le sue sorti potranno essere definitivamente rivelate proprio in questa terza stagione: La registrazione delle sue scottanti rivelazioni è infatti nella disponibilità della polizia e il suo uomo, Dumont, è stato scoperto in flagrante insieme a lui: i due creeranno ancora scompiglio? Pellegrini forse entrerà in contatto con altre personalità di spicco del suo entourage che potrebbero aiutarlo a scappare di prigione e a risolvere i suoi problemi.

Cast

Il ruolo da protagonista di Assane Diop è come sempre interpretato da Omar Sy, mentre Claire è interpretata da Ludivine Sagnier. Per questa terza parte saranno riconfermati tutti i membri del cast: Antoine Gouy nel ruolo dell’amico Benjamin, Soufiane Guerrab che interpreta l’agente Guedira e Clotilde Hesme nel ruolo di Juliette Pellegrini. Ma ci saranno probabilmente anche dei nuovi ingressi, nuovi personaggi che spalleggeranno con ogni probabilità le azioni di Pellegrini o animeranno nuove trame ed emozionanti avventure.