Quando esce Maria Corleone: serie tv, Canale 5, trama, cast

Maria Corleone esce su Canale 5 il prossimo 13 settembre. Mercoledì inizia l’attesissima miniserie tv che si svolgerà per un totale di otto episodi. Si tratta del prodotto di lancio che aprirà la stagione televisiva di Mediaset e che vedrà diversi protagonisti interessanti impegnati nel cast. Il totale degli otto episodi sarà trasmesso in quattro serate con doppio appuntamento ogni mercoledì. Sarà dunque un percorso breve ma intenso che metterà il pubblico di fronte a un racconto sicuramente molto interessante.

Grande protagonista della serie sarà Rosa Diletta Rossi ospite nel weekend di Verissimo da Silvia Toffanin, nel salotto di Canale 5, proprio per anticipare qualcosa in più sulla tanto interessante serie. Sarà sicuramente per lei un interessante trampolino di lancio per raggiungere i risultati per cui ambisce nella sua carriera. Vedremo se le aspettative saranno rispettate.

Maria Corleone, cast e trama

Per il cast di Maria Corleone partiamo da quello tecnico. La serie è stata ideata da Pietro Valsecchi e prodotta da Taodue in associazione con Clemart. La regia è stata affidata a Mauro Mancini con sceneggiatura di Mizio Curcio, Paolo Marchesini, Graziano Diana e Giacomo Martelli. Tra gli attori ci sono anche Fortunato Cerlino e Alfredo Fella.

Per quanto riguarda la trama sappiamo che la serie sarà una sorta di prequel di Rosy Abate. Centrale sarà la protagonista Maria che si è trasferita da Palermo a Milano per inseguire il suo sogno di fare la stilista. Le sue origini sono quelle dei Corleone, una famiglia mafiosa dalla quale si discosta per cercare una nuova vita. Il compagno, Luca Spada, è invece un giovane procuratore che cerca proprio di evitare ulteriori problemi al paese legati alla mafia. Da questi aspetta un figlio e vedremo come andranno le cose di fronte a una situazione molto complessa.